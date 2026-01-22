США могут создать зону свободной торговли в Украине: Трамп рассматривает соглашение, — Виткофф

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность создать беспошлинную зону свободной торговли для Украины. По словам его спецпредставителя Стива Уиткоффа, такое соглашение будет способствовать развитию украинской промышленности.

О вероятном введении зоны свободной торговли для Украины специальный представитель США Стив Уиткофф сказал во время дискуссии "Ukrainian Breakfast" на форуме в Давосе 22 января. По его словам, главной темой обсуждений накануне вечером была динамика развития украинской экономики и финансовой системы, в частности рынков капитала и создания рабочих мест.

"Президент говорил о беспошлинной зоне с Украиной, что, по моему мнению, изменит правила игры", — рассказал специальный представитель США.

По его словам, свободная экономическая зона будет способствовать существенному развитию промышленности в Украине.

"Только представьте: вы получаете возможность опередить конкурентов, потому что не платите пошлины, отправляя товары в Соединенные Штаты. Мы говорим о больших вещах, на которые украинцы заслуживают, потому что они храбро сражаются, и находятся в очень сложных условиях сейчас", — сказал Виткофф.

Зона свободной торговли Украины с США: что известно

В мае 2025 года в то время заместитель министра экономики Тарас Качка говорил, что Украина предлагает США создать зону свободной торговли, и президент Владимир Зеленский обратился к президенту Дональду Трампу с этим вопросом. Качка отмечал, что Киев интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. Он прогнозировал увеличение импорта в Украину как результат торговой войны между США и Китаем.

В интервью от 9 января 2026 года Зеленский сообщал, что обсуждает свободную торговлю с США, которая предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на некоторые промышленно развитые регионы Украины. При этом он отмечал, что речь идет о локальном плане, который касается зоны боевых действий.