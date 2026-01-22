США можуть створити зону вільної торгівлі в Україні: Трамп розглядає угоду, — Віткофф

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість створити безмитну зону вільної торгівлі для України. За словами його спецпредставника Стіва Віткоффа, така угода сприятиме розвитку української промисловості.

Про ймовірне запровадження зони вільної торгівлі для України спеціальний представник США Стів Віткофф сказав під час дискусії "Ukrainian Breakfast" на форумі у Давосі 22 січня. За його словами, головною темою обговорень напередодні ввечері була динаміка розвитку української економіки та фінансової системи, зокрема ринків капіталу та створення робочих місць.

"Президент говорив про безмитну зону з Україною, що, на мою думку, змінить правила гри", — розповів спеціальний представник США.

За його словами, вільна економічна зона сприятиме суттєвому розвитку промисловості в Україні.

"Тільки уявіть: ви отримуєте можливість випередити конкурентів, тому що не платите мита, відправляючи товари до Сполучених Штатів. Ми говоримо про великі речі, на які українці заслуговують, тому що вони хоробро б'ються, і знаходяться в дуже складних умовах зараз", — сказав Віткофф.

Зона вільної торгівлі Україні зі США: що відомо

У травні 2025 року на той час заступник міністра економіки Тарас Качка казав, що Україна пропонує США створити зону вільної торгівлі, і президент Володимир Зеленський звернувся до президента Дональда Трампа з цим питанням. Качка зазначав, що Київ цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7. Він прогнозував збільшення імпорту до України як результат торгової війни між США та Китаєм.

В інтерв'ю від 9 січня 2026 року Зеленський повідомляв, що обговорює вільну торгівлю зі США, яка передбачає нульові мита та поширюватиметься на деякі промислово розвинені регіони України. При цьому він зазначав, що йдеться про локальний план, який стосується зони бойових дій.