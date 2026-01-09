Зеленський обговорює вільну торгівлю зі США і чекає від Трампа конкретних гарантій безпеки

Обговорення ведеться в рамках ширшого пакета заходів щодо забезпечення процвітання, спрямованого на прискорення відновлення України після війни. Коментуючи гарантії безпеки для Києва, Володимир Зеленський наголосив, що не хоче, щоб усе звелося лише до обіцянок відреагувати на нову агресію ЗС РФ.

9 січня Володимир Зеленський заявив, що обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США. Угода передбачає нульові мита на торгівлю зі США і поширюється на деякі промислово розвинені регіони України, надаючи країні "дуже серйозні переваги" порівняно із сусідніми державами і потенційно залучаючи інвестиції та бізнес, заявив Зеленський у телефонному інтерв'ю Bloomberg.

Український президент заявив, що йому необхідно обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом, додавши, що така угода також послужить додатковою гарантією економічної безпеки.

Пропозиція, яку не слід плутати з ідеєю широкої угоди про вільну торгівлю між США та Україною, являє собою локальний план, що стосується зони бойових дій. У разі його реалізації будь-яка буферна зона, що виникає в міру виведення військ, перетвориться на зону, де зможуть працювати підприємства, а люди зможуть жити і працювати в умовах особливого правового і податкового режиму.

Зеленський назвав цей формат складним, але "справедливим".

За словами Зеленського, ця пропозиція вимагатиме від Росії "дзеркального відображення" кроків України і повинна буде також обговорюватися всередині країни. Зона може бути створена в деяких районах Донбасу на сході України і послужити компромісом, який вимагатиме від обох сторін виведення військ із цього району і поділу його достатньою відстанню для забезпечення нормального життя в цьому регіоні.

Другий варіант передбачає припинення бойових дій зі збереженням присутності військ на місцях, а невирішені питання буде врегульовано дипломатичним шляхом, сказав він.

"Йдеться про заморожування лінії зіткнення, а не про конфлікт", — сказав Зеленський.

Зеленський виступив із цією заявою, заслуховуючи доповідь свого головного переговірника Рустема Умерова, який у п'ятницю провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, представники США останнім часом підтримували зв'язок із Росією "в якомусь форматі", і він додав, що не знає, чи прилетять Віткофф або Кушнер до Росії найближчим часом для особистих зустрічей.

Зеленський заявив, що Україна представила свої зауваження щодо територіальних пропозицій американській команді, яка потім передасть їх російським колегам для отримання їхніх коментарів, які, зі свого боку, можуть бути передані до Києва.

Президент України зазначив, що сподівається отримати відповідь Росії на рамкову угоду з 20 пунктів до моменту завершення узгодження гарантій безпеки і плану відновлення з Дональдом Трампом, що може статися вже наприкінці січня. Він додав, що розраховує зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, Швейцарія, де обидва лідери планують взяти участь у Всесвітньому економічному форумі.

Також Зеленський зазначив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні зобов'язання США в разі відновлення російської агресії.

"Я не хочу, щоб усе звелося лише до обіцянок відреагувати. Мені дійсно потрібно щось більш конкретне", — заявив він.

Президент України вкотре наголосив, що дії Росії свідчать про її неготовність до справжньої дипломатії. Україна ніколи не визнає окуповані території Росією. Зеленський також закликав США більш систематично реагувати на російську агресію, зазначивши, що Україна досі не отримала всі обіцяні зенітні ракетні комплекси Patriot і боєприпаси.

Відповідаючи на запитання про нещодавні заяви європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, Зеленський сказав, що він не проти взаємодії Європи з Росією, якщо Путін зрозуміє серйозність цих переговорів.

"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли посилюється тиск з боку США і Європа почала говорити про гарантії безпеки. Ми рухаємося до заключного етапу, навіть якщо поки що не знаємо, який він матиме вигляд", — резюмував президент України.

Нагадаємо, про відновлення діалогу з Путіним заговорила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

А 6 січня ввечері Зеленський, Макрон і Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни. Документ визначає плани щодо посилення безпеки в країні після завершення бойових дій.