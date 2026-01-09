Настав час домовлятися: Мелоні закликала ЄС до діалогу з Путіним

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не вірить, що США почнуть військову операцію в Гренландії, і вважає, що Європі настав час говорити з Путіним.

Про це вона завила під час своєї традиційної підсумкової прес-конференції, повідомляє ANSA. Зокрема, Мелоні знову наголосила, що не згодна з відправленням італійських військ в Україну у складі багатонаціональної миротворчої місії.

"Сьогодні на місцях немає варіанту з парасолькою ООН, і обговорюється створення багатонаціональних сил у рамках коаліції охочих зміцнити оборону України. Причина, через яку я не вважаю відправлення військ необхідним, полягає в тому, що основним інструментом миротворчості є стаття 5 НАТО, яка є головною гарантією для України", — наголосила вона.

Глава італійського уряду додала, що згодна з президентом Франції Емманюелем Макроном, який раніше вже заявляв про необхідність діалогу з Росією.

"Макрон має рацію. Я вважаю, що ЄС пора почати діалог і з Росією. Але якщо ми відновимо діалог у фрагментарному порядку, ми зробимо послугу Путіну. Це останнє, чого я хочу. Більшість "твердо, але ми не казарми", — сказала вона, пояснюючи, що не бачить "ризику напруженості", і що "дискусія є і буде".

Мелоні також повідомила, що до кінця місяця Міністерство закордонних справ "представить італійську стратегію щодо Арктики". Політикиня наголосила, що не завжди згодна з президентом США Дональдом Трампом, і вважає, що якщо порушується міжнародне право, держави стають уразливими:

"Що вимагається від Італії? Дистанціюватися від США? Це геополітика, і коли ви займаєте позицію в геополітиці, ви залишаєтеся послідовними. Я шукаю світла, а не темряви у відносинах із союзниками".

Нагадаємо, Джорджа Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" дали зрозуміти, що німецьких та італійських військовослужбовців на території України не буде.

6 січня ввечері Зеленський, Макрон і Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни. Документ визначає плани щодо посилення безпеки в країні після завершення бойових дій.

Перед цим військові Франції, Великої Британії та України детально обговорили розміщення сил, кількість і види озброєння, а також склад частин, які можуть ефективно діяти.

Перед цим повідомлялося, що і європейські, і американські політики хочуть укласти угоду про гарантії безпеки, яка передбачатиме розміщення американських військ в Україні для забезпечення стабільності в рамках майбутніх домовленостей.