Пришло время договариваться: Мелони призвала ЕС к диалогу с Путиным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не верит, что США начнут военную операцию в Гренландии, и считает, что Европе пришло время говорить с Путиным.

Об этом она завила во время своей традиционной итоговой пресс-конференции, сообщает ANSA. В частности, Мелони снова подчеркнула, что не согласна с отправкой итальянских войск в Украину в составе многонациональной миротворческой миссии.

"Сегодня на местах нет варианта с зонтиком ООН, и обсуждается создание многонациональных сил в рамках коалиции желающих укрепить оборону Украины. Причина, по которой я не считаю отправку войск необходимой, заключается в том, что основным инструментом миротворчества является статья 5 НАТО, которая является главной гарантией для Украины"", – подчеркнула она.

Глава итальянского правительства добавила, что согласна с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который ранее уже заявлял о необходимости диалога с Россией.

Відео дня

"Макрон прав. Я считаю, что ЕС пора начать диалог и с Россией. Но если мы возобновим диалог в фрагментарном порядке, мы окажем услугу Путину. Это последнее, чего я хочу. Большинство "твердо, но мы не казармы", — сказала она, объясняя, что не видит "риска напряженности", и что "дискуссия есть и будет".

Мелони также сообщила, что к концу месяца Министерство иностранных дел "представит итальянскую стратегию по Арктике". Политик подчеркнула, что не всегда согласна с президентом США Дональдом Трампом, и считает, что если нарушается международное право, государства становятся уязвимыми:

"Что требуется от Италии? Дистанцироваться от США? Это геополитика, и когда вы занимаете позицию в геополитике, вы остаетесь последовательными. Я ищу света, а не тьмы в отношениях с союзниками".

Напомним, Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи "Коалиции желающих" дали понять, что немецких и итальянских военнослужащих на территории Украины не будет.

6 января вечером Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны. Документ определяет планы по усилению безопасности в стране после завершения боевых действий.

Перед этим военные Франции, Великобритании и Украины подробно обсудили размещение сил, количество и виды вооружения, а также состав частей, которые могут эффективно действовать.

Перед этим сообщалось, что и европейские, и американские политики хотят заключить соглашение о гарантиях безопасности, которое будет предусматривать размещение американских войск в Украине для обеспечения стабильности в рамках будущих договоренностей.