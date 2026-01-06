Западные войска в Украине после войны: Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Лейбористской партии Великобритании Киром Стармером подписали декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны. Документ определяет планы по усилению безопасности в стране после завершения боевых действий.

Как стало известно из трансляции Елисейского дворца, декларация была подписана во время совместной встречи трех лидеров.

Кроме того, издание Le Monde подтвердило, что Эмманюэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским подписали перед камерами декларацию о намерениях по развертыванию этих сил.

Также Макрон рассказал о наличии планов по развертыванию "многонациональных сил" после прекращения огня в Украине. По его словам, речь идет о подготовке к развертыванию таких сил в воздухе, на море и на земле, отметив, что эта перспектива пока далека. Он добавил, что их роль будет заключаться в "обеспечении определенной формы стабильности в первые дни после прекращения огня".

Відео дня

Как добавляет издание, Макрон еще рассказал о механизмах мониторинга прекращения огня, которые будут переданы под руководство США.

"Основываясь на работе, проделанной за последние несколько месяцев, мы консолидировали наш подход, создав механизмы мониторинга, которые будут переданы под руководство Америки, а также благодаря вкладам нескольких государств, которые выразили готовность участвовать", — заявил президент Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что военные Франции, Великобритании и Украины подробно обсудили размещение сил, количество и виды вооружения, а также состав частей, которые могут эффективно действовать. Он отметил, что уже известно, какая страна на что готова, и поблагодарил всех лидеров и государства, которые стремятся поддержать мирное решение.

Зеленский, как и Макрон, подчеркнул, что с американской стороной обсуждали механизмы мониторинга, чтобы избежать нарушений мира. Америка подтвердила готовность участвовать в этом процессе. Одним из ключевых элементов, по его словам, является сдерживание и наличие инструментов, которые не позволят новой российской агрессии.

Также к комментариям присоединился премьер-министр Великобритании Кир Стармер. The Guardian со ссылкой на его слова пишет, что Великобритания будет участвовать в мониторинге прекращения огня под руководством США. Он добавил, что Великобритания и Франция создадут военные центры в Украине в случае мирного соглашения с Россией и отметил продолжение давления на Москву через нефтяные ограничения и "теневой флот".

Как говорится в сообщении The Guardian, президент Франции также высказался о том, что его страна будет продолжать поддерживать украинские силы на передовой и будет иметь 800 000 военнослужащих для сдерживания агрессии и подготовки к войне после прекращения огня. Он добавил, что Франция вместе с США сосредоточится на будущем процветании Украины и защите гражданских от атак российских сил.

Напомним, что, по данным СМИ, в черновом варианте коммюнике заседания Коалиции желающих указано, что США будут способствовать обеспечению прекращения огня в Украине и готовы оказать помощь в случае нового вторжения российских войск.

Также Sky News писало, что напряженность между США и Европой ставит под угрозу любой потенциальный прогресс мирных переговоров.