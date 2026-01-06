Мирные переговоры в Париже: СМИ публикуют черновой вариант договоренностей

В распоряжении "Суспільного" оказался черновик коммюнике заседания Коалиции желающих, которое сейчас проходит в Париже. В черновике говорится о том, что США помогут обеспечивать прекращение огня в Украине и обязуются помочь в случае нового вторжения ВС РФ.

Журналисты подчеркивают, что это предварительная версия документа, текст может меняться.

США будут помогать обеспечить прекращение огня в Украине через разведку и логистику.

Должно быть проведено совместное военное планирование для безопасности в воздухе, на море и на суше, а также для восстановления ВСУ.

Эти меры должны быть выполнены по просьбе Украины после надежного прекращения боевых действий.

Руководство мероприятиями будет осуществлять Европа с участием других стран Коалиции, в частности США.

США обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности.

Мониторинг и проверку прекращения огня возглавят США.

Будет создана система постоянного мониторинга и специальная комиссия для рассмотрения нарушений и определения ответственности.

В случае будущего вооруженного нападения России на Украину предусмотрена поддержка для восстановления мира и безопасности.

Поддержка может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции.

Напомним, союзники Украины встречаются в Париже для возобновления мирных переговоров, которые могут определить безопасность страны в случае прекращения огня. Киеву были обещаны "конкретные обязательства", но напряженность между США и Европой ставит под угрозу любой потенциальный прогресс.

Также эксперты по геополитике определили десять крупнейших рисков для мира в 2026 году. Большую роль в дестабилизации играют США и политика Дональда Трампа.