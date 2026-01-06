Революция в США и второй фронт РФ: топ-10 глобальных рисков на 2026 год, — TIME

Эксперт по международным отношениям считает, что следует ожидать противостояния между Китаем и США. А в общем, 2026 год, похоже, станет временем большой геополитической неопределенности.

Иэн Бреммер, обозреватель по международным отношениям, отмечает, что США перестраивают свой собственный глобальный порядок. И кроме войны в Украине в 2026 году следует ожидать еще ряд важных событий, которые могут полностью перекроить карту мира. Всего он предсказывает 10 глобальных рисков, пишет TIME.

Бреммер отмечает, что ситуация в 2026 году напоминает раздел территорий XIX века и заявляет, что вернулся "Закон джунглей". И, не смотря на политику Трампа, США все еще остаются самой привлекательной для инвестиций крупной экономикой и сохраняют влияние. "США слишком велики, слишком инновационны и их слишком сложно заменить", — делает вывод Бреммер.

1. Политическая революция в США

То, что начиналось как тактическое нарушение норм, превратилось в системную трансформацию: президент США Дональд Трамп хочет демонтировать механизмы сдерживания его власти, захватить государственный аппарат и использовать его в качестве оружия против своих внутренних врагов. Многие из защитных механизмов, которые действовали в первый срок Трампа, теперь рушатся, и мы больше не можем с уверенностью сказать, какой политической системой станут США после завершения этой революции. В конечном итоге, революция, скорее всего, потерпит неудачу, но возврата к прежнему положению вещей не будет. В этом году США станут главным источником глобальных рисков.

2. Экономическая битва США и Китая

Определяющие технологии XXI века работают на электронах: электромобили, дроны, роботы, батареи, искусственный интеллект. Все они требуют электричество и Китай тут явно опережает США. В свою очередь Соединенные Штаты укрепляют статус страны как крупнейшего в мире нефтедобывающего государства. В 2026 году это расхождение станет невозможно игнорировать. В то время как Вашингтон просит страны покупать энергию XX века, Пекин предлагает инфраструктуру XXI века по бросовым ценам. Развивающиеся рынки будут все больше отдавать предпочтение китайскому предложению. Совокупный эффект представляет собой геополитический поворотный момент: все большая доля мировых энергетических, транспортных и промышленных систем будет построена на китайских фундаментах, принося Пекину коммерческие выгоды и влияние, которые одной лишь мягкой силой никогда не удастся обеспечить. Гонка за искусственным интеллектом повышает ставки — США могут создавать лучшие модели, но Китай может выиграть рынок , если сможет обеспечить работу и внедрение ИИ в больших масштабах.

3. Доктрина Дональда Трампа

Президент США возрождает и переосмысливает логику доктрины Монро в попытке утвердить превосходство США над Западным полушарием. Главной новостью этого года стала Венесуэла, где эскалация кампании Вашингтона по смене режима привела к триумфальной победе Трампа над Николасом Мадуро. Но свержение Мадуро было легкой частью; переход к стабильному, дружественному США, если не демократическому правительству будет гораздо сложнее. В регионе жесткие американские методы рискуют вызвать негативную реакцию и непредвиденные последствия.

4. Европа в осаде

Франция, Германия и Великобритания начинают год со слабыми, непопулярными правительствами, находящимися под давлением популистских правых, популистских левых и администрации Трампа. Все три страны рискуют в лучшем случае парализоваться, а в худшем — дестабилизироваться, и по меньшей мере один из лидеров может пасть. Способность Европы справиться с экономическим кризисом, заполнить вакуум безопасности, образовавшийся после отступления Америки, и поддерживать Украину после 2026 года пострадает. Если Вашингтон открыто вмешается в европейские выборы или предпримет решительный шаг по аннексии Гренландии, и без того напряженная послевоенная структура альянса может распасться.

5. Второй фронт России

В этом году самый опасный фронт в Европе сместится с окопов на Донбассе на гибридную войну между Россией и НАТО, поскольку Владимир Путин стремится подорвать европейскую поддержку Украины до того, как экономические трудности помешают ему вести горячую войну. Бреммер считает, что в 2026 году НАТО впервые даст отпор российским операциям в "серой зоне". Альянс будет сбивать беспилотники, проводить учения вблизи российской границы и предпринимать более жесткие наступательные кибератаки. Эта комбинация приведет к более частым и опасным столкновениям в самом сердце Европы. По мере того, как все стороны будут становиться более склонными к риску, запас прочности будет сужаться.

6. Государственный капитализм с американской спецификой

Администрация Трампа, проводящая самую масштабную экономическую политику с момента "Нового курса", в 2026 году еще больше укрепит свои позиции. Государственный капитализм Трампа носит личный и транзакционный характер: предприятия, которые ему подчиняются, получают льготы; те, кто не подчиняется, рискуют оказаться в невыгодном положении. Инструментарий обширен и включает в себя тарифы, доли в капитале , соглашения о разделе доходов, регуляторное давление, соглашения об инвестициях в обмен на доступ к рынку. Транзакционная логика распространяется и на иностранные правительства. В преддверии промежуточных выборов и на фоне растущего экономического недовольства Трамп будет усиливать интервенционизм, а не сворачивать его. В этом году тарифы столкнутся с ограничениями, поэтому администрация будет полагаться на другие инструменты, определяя победителей и проигравших в масштабах, невиданных в современной истории США. Этот прецедент сохранится и для будущих администраций.

7. Китайская дефляционная ловушка

Дефляционная спираль в Китае будет углубляться, и Пекин ничего не предпримет, чтобы это остановить. В преддверии 21-го съезда Коммунистической партии Китая в 2027 году Си Цзиньпин будет отдавать приоритет политическому контролю и технологическому превосходству, а не стимулированию потребления, которое могло бы разорвать этот цикл и предотвратить "потерянное десятилетие" по японскому образцу. Наибольшие трудности понесет молодежь, которая все чаще отказывается от "китайской мечты". Пекин продолжит попытки решить проблему за счет экспорта , наводняя мировые рынки — подход, который большинство торговых партнеров, возможно, примут в 2026 году, но не будут терпеть вечно.

8. Искусственный интеллект уничтожит своих пользователей

Искусственный интеллект — это революционная технология, но она пока не может оправдать ожидания инвесторов. Под растущим давлением, требующим оправдания заоблачных оценок, и без каких-либо ограничений, ряд ведущих компаний, занимающихся ИИ, будут внедрять модели бизнеса, основанные на извлечении прибыли (например, экспериментировать с рекламой, встроенной в диалоги, где, в отличие от традиционного поиска, невозможно отличить нейтральную информацию от платного влияния), которые угрожают социальной и политической стабильности — подобно социальным сетям, но хуже. Социальные сети привлекли внимание; ИИ программирует поведение, формирует мысли и опосредует реальность. Краткосрочная угроза заключается не в сверхчеловеческих машинах, а в упадке мышления, чувств и социального взаимодействия людей.

9. Зомби USMCA

В этом году североамериканская торговля застрянет в подвешенном состоянии. Соглашение USMCA не будет продлено, обновлено или отменено — оно будет существовать как зомби, держа бизнес и правительства в неведении. Трамп не хочет нового трехстороннего соглашения; соглашение-зомби позволяет ему продолжать давить на Мексику и Канаду, требуя двусторонних уступок. Тарифные льготы для соответствующих товаров сохранятся, но для секторов, которые США хотят вернуть в страну — автомобилестроение, сталелитейная промышленность, алюминиевая промышленность — дни свободной и предсказуемой североамериканской торговли закончились.

10. Водяное оружие

Вода уже является одним из самых спорных общих ресурсов на планете, но она все больше превращается в заряженное оружие. Половина человечества уже живет в условиях нехватки воды, и нет никакой системы управления этим процессом. В 2026 году вакуум в управлении углубится: действие Договора о водах Инда приостановлено, эфиопская плотина на Ниле введена в эксплуатацию без обязывающего соглашения, Китай строит крупнейшую в мире плотину без договора, заключенного ниже по течению. В Африке экстремисты используют неконтролируемый дефицит воды для вербовки и контроля населения. В Южной Азии ядерные соперники превращают реки в рычаги влияния. В этом году может не разразиться какой-либо отдельный кризис. Но оружие заряжено, защитные механизмы сняты, и когда произойдет следующий шок, вода только усугубит ситуацию.

