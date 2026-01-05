Свержение Мадуро — шанс для РФ: Кремль рассчитывает на уступки США касательно Украины, — Reuters

Кремль пытается использовать события в Венесуэле, как возможность для большой геополитической сделки с США, а также рассчитывает на смягчение американской позиции по Украине. Впрочем, действия Вашингтона скорее ослабляют Россию на международной арене, чем открывают путь к равноправным договоренностям.

Как отмечается в материале Reuters, в Москве внимательно анализируют силовую операцию США в Венесуэле, в результате которой был устранен и задержан многолетний союзник Кремля — Николас Мадуро. Несмотря на серьезную потерю позиций в Латинской Америке, российское руководство пытается трактовать эти события не только как поражение, но и как возможный сигнал от администрации Дональда Трампа о готовности договариваться по принципу "разграничения сфер влияния".

По словам собеседников агентства, в Кремле рассчитывают, что фактическое невмешательство России в события в Венесуэле может быть воспринято Вашингтоном как согласие на американское доминирование в Западном полушарии. В ответ Москва ожидает более гибкого подхода США к войне в Украине и к российским претензиям на влияние в постсоветском пространстве.

"Россия потеряла союзника в Латинской Америке, — заявил высокопоставленный российский источник на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, — но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это выглядит, то Россия также имеет собственную сферу влияния".

Операция США в Венесуэле стала для Кремля особенно болезненной, ведь состоялась почти сразу после заявлений Владимира Путина о стратегическом партнерстве с Николасом Мадуро. Параллельно Дональд Трамп объявил о временном контроле над страной с крупнейшими в мире запасами нефти, что в целом усиливает позиции США на глобальном рынке.

В конце концов, в России это вызвало противоречивую реакцию: часть элит признала потерю союзника, а некоторые националисты сравнили быструю операцию Вашингтона с затяжной и изнурительной войной РФ против Украины.

Как в РФ отреагировали на потерю союзника в Венесуэле

В то же время на официальном уровне Москва пыталась избегать резких заявлений, в частности, Владимир Путин воздержался от публичных комментариев, тогда как Министерство иностранных дел РФ формально призвало США освободить Мадуро и вернуться к переговорному процессу. Ранее же российские дипломаты называли действия Вашингтона "современным пиратством" и грубым вмешательством в дела суверенного государства.

Более того, государственные российские медиа подали событие как насильственное "похищение" главы другой страны и напомнили аудитории об операции США по аресту панамского диктатора Мануэля Норьеги в 1990 году. Кроме того, бывший советник Кремля Сергей Марков в комментарии Reuters отметил, что этот прецедент фактически подтверждает отказ от международного права и возвращение к "закону силы", с которым Россия, по его словам, давно смирилась.

"То, что Трамп только что "украл" президента другой страны, показывает, что международного права фактически не существует — есть только закон силы — но Россия это давно знает", — сказал Reuters бывший советник Кремля Сергей Марков.

Среди прочего, в Совете Федерации РФ действия США назвали реализацией американской стратегии безопасности. Так, сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон стремится восстановить глобальное доминирование и усилить контроль над нефтяными ресурсами, фактически возвращаясь к имперской политике прошлых веков.

В Москве одновременно надеются, что сосредоточенность США на Западном полушарии может быть выгодной России и Китаю, однако даже прокремлевские эксперты признают, что американцы действуют быстро и решительно, а влияние Кремля взамен сокращается. Ситуацию ухудшает и отсутствие реальных рычагов в Венесуэле после выхода "Роснефти" еще в 2020 году.

Напомним, что 5 января в Нью-Йорке начался суд над венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, которого вывезли в США во время операции "Полуночный молот". Известно, что чиновник отрицает все обвинения.

Также Фокус писал, что военная операция США в Венесуэле нанесла серьезный удар по международному авторитету РФ и ее амбициям по влиянию в странах Латинской Америки.