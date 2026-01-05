"Я порядочный человек и президент": в США начался суд над Николасом Мадуро, подробности

В Нью-Йорке начался суд над венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, которого вывезли в США в ходе операции "Полночный молот". Он отрицает все обвинения, а судит его 92-летний Алвин Геллерстайн, который ранее отказался вынести оправдательный приговор Дональду Трампу.

В здании суда имени Дэниела Патрика Мойнихана на Манхэттене началось судебное разбирательство над Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес. Они предстанут перед федеральным судом для предварительного слушания по обвинению в наркотерроризме. Фокус собрал все, что известно.

Против Николаса Мадуро и его жены выдвинуты несколько обвинений:

Заговор наркотерроризма;

Заговор с целью ввоза кокаина;

Владение пулеметами и взрывными устройствами;

Заговор с целью незаконного хранения пулеметов и взрывных устройств.

Мадуро и его жена не признают себя виновными

В своих первых публичных заявлениях после прибытия в США Мадуро сообщил суду, что он является президентом Венесуэлы и что его захватили в плен в его доме в Каракасе.

"Я не виновен, я порядочный человек, я по-прежнему президент своей страны", — заявил он.

Силия Флорес заявила, что она "первая леди Венесуэлы" и отрицает все обвинения, добавляя, что она "абсолютно невиновна".

Флорес и Мадуро говорят на испанском, их ответы переводятся.

Суд над Мадуро – что известно о судье

Дело ведет судья Алвин Геллерстайн, который уже заявил, что его задача "обеспечить справедливое судебное разбирательство".

Дело ведет Алвин Геллерстайн Фото: Соцсети

92-летний Геллерстайн – это опытный окружной судья, выдвинутый на эту должность в 1998 году Биллом Клинтоном. Он вынес решения по ряду громких дел, в том числе:

Претензии на компенсацию в связи с терактами 11 сентября.

Преступления, связанные с геноцидом в Дарфуре.

Предложенное соглашение по делу против Харви Вайнштейна

У него особенно сложные отношения с Дональдом Трампом. Ранее он отклонил попытку президента США оспорить его приговор по делу о выплате денег за молчание в связи с обвинениями в романе с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Геллерстайн также распорядился освободить бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна в 2020 году, постановив, что правительство отправило его обратно в тюрьму в отместку за разоблачительную книгу Коэна.

В прошлом году Геллерстайн отклонил попытки администрации Трампа депортировать предполагаемых членов венесуэльских банд , заявив, что правительство неправомерно применило Закон об иностранных врагах.

Суд над Николасом Мадуро и его женой – что известно об адвокатах

Согласно поданным в суд документам, интересы Мадуро в суде будет представлять Барри Поллок, адвокат из Вашингтона.

Мадуро будут судить в Нью-Йорке Фото: Скриншот

Поллок обладает более чем 30-летним опытом работы и недавно заключил соглашение о признании вины, которое привело к освобождению Джулиана Ассанжа из тюрьмы.

Ассанжу, издателю WikiLeaks, было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о шпионаже за публикацию секретной информации.

Интересы Силии Флорес будет представлять Марк Доннелли, адвокат из Техаса. Он уже заявил, что у его клиентки проблемы со здоровьем и ушибы ребер. Также адвокат Мадуро заявил суду, что у его клиенты "проблемы с законностью похищения военнослужащими" и некоторые проблемы со здоровьем. Николас Мадуро попросил о консульском визите.

Николас Мадуро и его жена покинули зал суда после слушания, которое длилось около 30 минут.

Судья сообщил им, что следующее слушание состоится 17 марта в 11 часов утра по местному времени.

Напомним, в случае признания виновным Николас Мадуро, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой — или того хуже. Согласно федеральному закону, обвиняемый, признанный виновным в нарушении Закона о контролируемых веществах "в рамках продолжающейся преступной деятельности", может быть приговорен к смертной казни.

Фокус одним из первых сообщил об операции США в Венесуэле. На тот момент Белый дом еще официально не подтверждал операцию. Но над Каракасом появились вертолеты "Чинук" и "Апач", который нанесли удары по военным объектам.