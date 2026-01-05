"Я порядна людина і президент": у США розпочався суд над Ніколасом Мадуро, подробиці

У Нью-Йорку розпочався суд над венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро, якого вивезли до США під час операції "Опівнічний молот". Він заперечує всі звинувачення, а судить його 92-річний Алвін Геллерстайн, який раніше відмовився винести виправдувальний вирок Дональду Трампу.

У будівлі суду імені Деніела Патріка Мойніхана на Мангеттені розпочався судовий розгляд над Ніколасом Мадуро і його дружиною Силією Флорес. Вони постануть перед федеральним судом для попереднього слухання за звинуваченням у наркотероризмі. Фокус зібрав усе, що відомо:

Проти Ніколаса Мадуро і його дружини висунуто кілька звинувачень:

Змова наркотероризму;

Змова з метою ввезення кокаїну;

Володіння кулеметами та вибуховими пристроями;

Змова з метою незаконного зберігання кулеметів і вибухових пристроїв.

Мадуро і його дружина не визнають себе винними

У своїх перших публічних заявах після прибуття до США Мадуро повідомив суду, що він є президентом Венесуели і що його захопили в полон у його будинку в Каракасі.

"Я не винен, я порядна людина, я, як і раніше, президент своєї країни", — заявив він.

Сілія Флорес заявила, що вона "перша леді Венесуели" і заперечує всі звинувачення, додаючи, що вона "абсолютно невинна".

Флорес і Мадуро говорять іспанською, їхні відповіді перекладаються.

Суд над Мадуро — що відомо про суддю

Справу веде суддя Алвін Геллерстайн, який уже заявив, що його завдання "забезпечити справедливий судовий розгляд".

Справу веде Алвін Геллерстайн Фото: Соцсети

92-річний Геллерстайн — це досвідчений окружний суддя, висунутий на цю посаду 1998 року Біллом Клінтоном. Він виніс рішення у низці гучних справ, зокрема:

Претензії на компенсацію у зв'язку з терактами 11 вересня.

Злочини, пов'язані з геноцидом у Дарфурі.

Запропонована угода у справі проти Гарві Вайнштейна

У нього особливо складні стосунки з Дональдом Трампом. Раніше він відхилив спробу президента США оскаржити його вирок у справі про виплату грошей за мовчання у зв'язку зі звинуваченнями в романі з актрисою фільмів для дорослих Стормі Деніелс.

Геллерстайн також розпорядився звільнити колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена 2020 року, ухваливши, що уряд відправив його назад до в'язниці, щоб помститися за викривальну книгу Коена.

Минулого року Геллерстайн відхилив спроби адміністрації Трампа депортувати ймовірних членів венесуельських банд, заявивши, що уряд неправомірно застосував Закон про іноземних ворогів.

Суд над Ніколасом Мадуро та його дружиною — що відомо про адвокатів

Згідно з поданими до суду документами, інтереси Мадуро в суді представлятиме Баррі Поллок, адвокат із Вашингтона.

Мадуро судитимуть у Нью-Йорку Фото: Скриншот

Поллок володіє більш ніж 30-річним досвідом роботи і нещодавно уклав угоду про визнання провини, яка призвела до звільнення Джуліана Ассанжа з в'язниці.

Ассанжу, видавцю WikiLeaks, було висунуто звинувачення відповідно до Закону про шпигунство за публікацію секретної інформації.

Інтереси Сілії Флорес представлятиме Марк Доннеллі, адвокат із Техасу. Він уже заявив, що у його клієнтки проблеми зі здоров'ям і забої ребер. Також адвокат Мадуро заявив суду, що у його клієнти "проблеми із законністю викрадення військовослужбовцями" і деякі проблеми зі здоров'ям. Ніколас Мадуро попросив про консульський візит.

Ніколас Мадуро і його дружина залишили зал суду після слухання, яке тривало близько 30 хвилин.

Суддя повідомив їм, що наступне слухання відбудеться 17 березня об 11 годині ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, у разі визнання винним Ніколас Мадуро, найімовірніше, проведе залишок життя за ґратами — або ще гірше. Відповідно до федерального закону, обвинувачений, визнаний винним у порушенні Закону про контрольовані речовини "в рамках триваючої злочинної діяльності", може бути засуджений до смертної кари.

Фокус одним із перших повідомив про операцію США у Венесуелі. На той момент Білий дім ще офіційно не підтверджував операцію. Але над Каракасом з'явилися вертольоти "Чинук" і "Апач", які завдали ударів по військових об'єктах.