Операція США у Венесуелі: Мадуро загрожує смертна кара, — NYP (фото, відео)

Ніколаса Мадуро, якого захопили США під час операції "Опівнічний молот", можуть визнати винним за федеральними звинуваченнями в торгівлі наркотиками та інших злочинах.

Під час зухвалої операції США 3 січня Ніколаса Мадуро і його дружину було захоплено в палаці в Каракасі. Колишнього президента Венесуели утримували в слідчому ізоляторі в Брукліні в очікуванні пред'явлення йому обвинувачення за чотирма пунктами 5 січня, пише NY Post.

Мадуро може загрожувати смертна кара

У разі визнання винним Мадуро, найімовірніше, проведе залишок життя за ґратами — або ще гірше.

Відповідно до федерального закону, обвинувачений, визнаний винним у порушенні Закону про контрольовані речовини "в межах тривалої злочинної діяльності", може бути засуджений до смертної кари.

До федеральних злочинів, караних смертною карою, належать, зокрема, вбивство, державна зрада або шпигунство, а також злочини, пов'язані з наркотиками, що не включають убивство.

Президент США Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу "дуже хворої" Колумбії після операції у Венесуелі.

Однак варто зазначити, що смертні вироки за злочини, пов'язані з наркотиками, зустрічаються в США не дуже часто.

Ніколаса Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку Фото: Скриншот Ніколаса Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку Фото: Скриншот

"Більшість злочинів, караних смертною карою, пов'язані з убивством. До смертної кари за вбивство засуджують більше обвинувачених, ніж за всі інші федеральні злочини, карані смертною карою", — повідомляють журналісти.

У своєму повідомленні на X у суботу генеральна прокурорка США Пем Бонді заприсяглася, що Мадуро і його дружина Сілія Флорес "незабаром зіткнуться з усією люттю американського правосуддя на американській землі в американських судах", але не згадала, якого покарання домагатиметься Міністерство юстиції в разі ухвалення обвинувального вироку.

Ніколаса Мадуро доставили до суду в Нью-Йорку

Рейд президента Трампа на Венесуелу викликав порівняння з ударом по Панамі 1989 року, під час якого за наказом президента Джорджа Буша-старшого було захоплено Мануеля Нор'єгу. Тоді Нор'єгу засудили до тюремного ув'язнення.

Спочатку Мадуро та інші венесуельські лідери фігурували в обвинувальному висновку 2020 року у справі про торгівлю наркотиками, а цього року федеральне велике журі додало до обвинувачення нові пункти.

У новому обвинувальному висновку Мадуро і ще пів дюжини осіб звинувачують у змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну, а також за двома пунктами, пов'язаними зі зберіганням кулеметів. Їх уже привезли до суду. Вранці 5 січня Мадуро і його дружину Силію Флорес висадили з гелікоптера в центрі Мангеттена і доправили в будівлю суду для пред'явлення звинувачень.

