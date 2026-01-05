Операция США в Венесуэле: Мадуро грозит смертная казнь, — NYP (фото, видео)

Николасу Мадуро, которого захватили США в ходе операции "Полночный молот", могут признать виновным по федеральным обвинениям в торговле наркотиками и другим преступлениям.

В ходе дерзкой операции США 3 января Николас Мадуро и его жена были захвачены во дворце в Каракасе. Бывшего президента Венесуэлы содержали в следственном изоляторе в Бруклине в ожидании предъявления ему обвинения по четырем пунктам 5 января, пишет NY Post.

Мадуро может угрожать смертная казнь

В случае признания виновным Мадуро, скорее всего, проведет остаток жизни за решеткой — или того хуже.

Согласно федеральному закону, обвиняемый, признанный виновным в нарушении Закона о контролируемых веществах "в рамках продолжающейся преступной деятельности", может быть приговорен к смертной казни.

К федеральным преступлениям, караемым смертной казнью, относятся, в частности, убийство, государственная измена или шпионаж, а также преступления, связанные с наркотиками, которые не включают убийство.

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес "очень больной" Колумбии после операции в Венесуэле.

Одна стоит отметить, что смертные приговоры за преступления, связанные с наркотиками, встречаются в США не очень часто.

Николаса Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке Фото: Скриншот Николаса Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке Фото: Скриншот

"Большинство преступлений, караемых смертной казнью, связаны с убийством. К смертной казни за убийство приговаривается больше обвиняемых, чем за все остальные федеральные преступления, караемые смертной казнью", - сообщают журналисты.

В своем сообщении на X в субботу генеральный прокурор США Пэм Бонди поклялась, что Мадуро и его жена Силия Флорес "вскоре столкнутся со всей яростью американского правосудия на американской земле в американских судах", но не упомянула, какого наказания будет добиваться Министерство юстиции в случае вынесения обвинительного приговора.

Николаса Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке

Рейд президента Трампа на Венесуэлу вызвал сравнения с ударом по Панаме в 1989 году, в ходе которого по приказу президента Джорджа Буша-старшего был захвачен Мануэль Норьега. Тогда Норьегу приговорили к тюремному заключению.

Первоначально Мадуро и другие венесуэльские лидеры фигурировали в обвинительном заключении 2020 года по делу о торговле наркотиками, а в этом году федеральное большое жюри добавило к обвинению новые пункты.

В новом обвинительном заключении Мадуро и еще полдюжины человек обвиняются в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, а также по двум пунктам, связанным с хранением пулеметов. Их уже привезли в суд. Утром 5 января Мадуро и его жену Силию Флорес высадили из вертолета в центре Манхэттена и доставили в здание суда для предъявления обвинений.

Напомним, Фокус одним из первых сообщил об операции США в Венесуэле. На тот момент Белый дом еще официально не подтверждал операцию. Но над Каракасом появились вертолеты "Чинук" и "Апач", который нанесли удары по военным объектам.

