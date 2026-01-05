Захват Мадуро: кто и за сколько помог американцам поймать президента Венесуэлы, – NYT

Операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес готовился США с лета прошлого года.

Администрация Дональда Трампа большую часть 2025 года пыталась оказать давление Мадуро, называя его лидером картеля и пытаясь сместить его с должности, но когда все предупреждения и требования были проигнорированы, Белый дом реализовал молниеносную операцию по "нейтрализации" главы Венесуэлы, в которой не обошлось и без помощи приближенных к политику людей, сообщает The New York Times.

Тщательное планирование США и "крот" в окружении Мадуро

Согласно информации NYT, в августе 2025 года сотрудники Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) проникли в Венесуэлу и с помощью беспилотников-невидимок начали изучать Мадуро и его передвижения.

Дэн Кейн, глава Объединенного комитета начальников штабов, рассказал, что шпионы хотели понять, "где он живет, куда путешествует, что ест, что носит, какие у него домашние животные". В этом американцам помог источник в венесуэльском правительстве с "неограниченным доступом к личным покоям" диктатора.

Он сообщил, что у массивных стальных дверей спальни Мадуро и безопасной комнаты есть короткая механическая задержка при запирании. Это окно всего в несколько секунд Delta Force использовала, чтобы "застать врасплох" политика.

"Крот" также якобы передал по зашифрованному каналу подтверждение того, что Мадуро лег спать, и его телохранители "расслабились".

Как проводилась подготовка

Задолго до старта операции в Кентукки военные построили полномасштабную модель резиденции Мадуро. Элитные коммандос из подразделения Delta Force армии США отработали удар, прорывая стальные двери с постоянно возрастающей скоростью.

Когда погода стала ясной, и риск жертв среди гражданского населения казался низким, коммандос нанесли удар. Сначала кибер-операция отключила электроснабжение в значительной части Каракаса, позволив 150 американским самолетам, беспилотникам и вертолетам приблизиться незаметно. Они нанесли удары по радарам и объектам ПВО и высадили спецназовцев на самой укрепленной военной базе Венесуэлы.

Затем военнослужащие спецподразделения "Дельта" взорвали дверь и через три минуты обнаружили Мадуро.

Несмотря на блестяще проведенную операцию, все же наличие "крота" помогло осуществить ее максимально удачно. Кстати, его появление в ближайшем окружении политика могло быть связано с тем, что США уже в августе прошлого года объявили вознаграждение за информацию, ведущую к аресту Мадуро, в размере $50 миллионов.

Потери в ходе операции

В ходе операции один американский вертолет попал под обстрел, примерно шестеро американских солдат получили ранения, но никто из американцев не погиб. Что касается другой стороны, то по словам местного чиновника, по меньшей мере 40 венесуэльцев погибли, включая военнослужащих и мирных жителей.

Спецоперация по захвату Мадуро длилась чуть более двух часов.

"Я смотрел это, буквально, как телешоу", – заявил позже глава Белого Дома Дональд Трамп в эфире Fox News. После этого он опубликовал фотографию Мадуро с завязанными глазами и в наручниках.

Президент Венесуэлы прибыл в Нью-Йорк вертолетом прошлой ночью и был доставлен в центр содержания под стражей в Бруклине. По дорогам мегаполиса его провезли в открытом фургоне.

В федеральном окружном суде ему и его жене, а также их сыну и двум высокопоставленным венесуэльским чиновникам 5 января будет предъявлено обвинение по четырем пунктам в контрабанде кокаина.

Напомним, временный президент Венесуэлы Делси Родригес, которая сначала возмутилась действиям США, заявила о готовности сотрудничать с американцами.

Также сообщалось, какими будут последствия спецоперации в Венесуэле для Украины.