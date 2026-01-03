Мадуро предстанет перед судом: СМИ раскрыли, что дальше произойдет с захваченным США президентом Венесуэлы

Захваченный в ходе военной операции США президент Венесуэлы Николас Мадуро летит в аэропорт Нью-Йорка, и уже вскоре после всех процедур предстанет перед американским судом.

Ожидается, что Мадуро предстанет перед судом не позднее вечера понедельника, 5 января. Об этом сообщило издание Sky News.

Ссылаясь на данные телеканала NBC News, медиа пишет, что на момент публикации Мадуро находится в пути в США. Несколько чиновников, знакомых с ситуацией, рассказали, что он прибудет в аэропорт в районе Нью-Йорка. Оттуда его переправят вертолетом до самого Нью-Йорка.

В городе Николас Мадуро пройдет соответствующие процедуры оформления, после чего будет переведен в тюрьму Metropolitan Detention Center.

Как писали ранее в NBC News, Мадуро вместе с женой обвиняют в США в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина и в преступлениях, связанных с оружием. О том, что Мадуро предстанет перед судом, перед этим во время разговора с прессой рассказал президент США Дональд Трамп, который объявил, что операция была реализована с целью "привлечь к ответственности диктатора-преступника Мадуро".

Відео дня

Между тем, по данным агентства Reuters, в понедельник, 5 декабря, Совет Безопасности ООН заседает из-за действий США в Венесуэле. Дипломаты сообщили, что Колумбия, заручившись поддержкой России и Китая, пригласила встречу Совета Безопасности ООН из 15 членов. Ранее чиновники созывали заседание по действиям США в Венесуэле дважды — в октябре и декабре — из-за роста напряженности между странами.

Военная операция США в Венесуэле: последние новости

Дональд Трамп в эфире Fox News рассказал подробности, как американцы захватывали лидера Венесуэлы. По словам президента США, операция проходила под его контролем: он вместе с генералами в режиме реального времени следили за действиями военных.

Впоследствии Трамп во время встречи с прессой заявил, что США будут руководить Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен надлежащий переход власти после военной операции и задержания Мадуро.

Газета The New York Times вечером 3 января сообщила, что источник в правительстве Венесуэлы "сдал" Мадуро ЦРУ. За это шпионское агентство, которое следило за Мадуро, получило денежное вознаграждение в размере 50 миллионов долларов.