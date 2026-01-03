Мадуро постане перед судом: ЗМІ розкрили, що далі відбудеться із захопленим США президентом Венесуели

Захоплений у ході військової операції США президент Венесуели Ніколас Мадуро летить до аеропорту Нью-Йорка, й вже невдовзі після всіх процедур постане перед американським судом.

Очікується, що Мадуро постане перед судом не пізніше вечора понеділка, 5 січня. Про це повідомило видання Sky News.

Посилаючись на дані телеканалу NBC News, медіа пише, що на момент публікації Мадуро перебуває у дорозі до США. Кілька чиновників, обізнаних із ситуацією, розповіли, що він прибуде до аеропорту у районі Нью-Йорка. Звідти його переправлять гелікоптером до самого Нью-Йорка.

У місті Ніколас Мадуро пройде відповідні процедури оформлення, після чого буде переведений до в'язниці Metropolitan Detention Center.

Як писали раніше у NBC News, Мадуро разом із дружиною звинувачують у США у змові з метою наркотероризму, змові з метою ввезення кокаїну та у злочинах, пов'язаних зі зброєю. Про те, що Мадуро постане перед судом, перед цим під час розмови із пресою розповів президент США Дональд Трамп, який оголосив, що операція була реалізована з метою "притягнути до відповідальності диктатора-злочинця Мадуро".

Тим часом, за даними агентства Reuters, у понеділок, 5 грудня, Рада Безпеки ООН засідає через дії США у Венесуелі. Дипломати повідомили, що Колумбія, заручившись підтримкою Росії та Китаю, запросила зустріч Ради Безпеки ООН з 15 членів. Раніше посадовці скликали засідання щодо дій США у Венесуелі двічі — у жовтні та грудні — через зростання напруженості між країнами.

Військова операція США у Венесуелі: останні новини

Дональд Трамп в етері Fox News розповів подробиці, як американці захоплювали лідера Венесуели. За словами президента США, операція відбувалася під його контролем: він разом із генералами у режимі реального часу стежили за діями військових.

Згодом Трамп під час зустрічі з пресою заявив, що США керуватимуть Венесуелою доти, доки не буде забезпечено належний перехід влади після військової операції та затримання Мадуро.

Газета The New York Times увечері 3 січня повідомила, що джерело в уряді Венесуели "здало" Мадуро ЦРУ. За це шпигунське агентство, яке стежило за Мадуро, отримало грошову винагороду у розмірі 50 мільйонів доларів.