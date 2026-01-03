Воєнний фокус Військова операція США у Венесуелі
Операція США у Венесуелі: Трамп показав перше фото із затриманим Мадуро
Американський лідер підтвердив, що Ніколас Мадуро живий та здоровий. Він виклав фото з венесуельским президентом.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро був захоплений американськими військовими та нині перебуває на борту десантного корабля. Глава Білого дому Дональд Трам виклав фото з захопленим політиком.
"Ніколас Мадуро на борту американського десантного корабля "Іводзіма", підписав світлину президент США.
Новина доповнюється…