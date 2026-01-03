Операция США в Венесуэле: Трамп показал первое фото с задержанным Мадуро

Американский лидер подтвердил, что Николас Мадуро жив и здоров. Он обнародовал фото с венесуэльским президентом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен американскими военными и сейчас находится на борту десантного корабля. Глава Белого дома Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social выложил фото с захваченным политиком.

Николас Мадуро в очках и наушниках Фото: из открытых источников

"Николас Мадуро на борту американского десантного корабля "Иводзима", — подписал фотографию президент США.

В кадре заметно Николаса Мадуро в сером спортивном костюме, которому ограничили зрение и слух. В руках политик держит бутылку с водой.

Ранее в сети уже появились якобы первые фото Мадуро после задержания.

Николас Мадуро под стражей спецназовцев Фото: Соцсети

На снимке мужчина, похожий на президента Венесуэлы, в другой одежде стоял в окружении американских военных. Аутентичность этой фотографии не была подтверждена.

Во время официального заявления для прессы Дональд Трамп заявил, что захват политика произошел во время штурма резиденции, которого якобы не видели со времен Второй мировой войны.

"Это была атака на сильно укрепленный военный форт в центре Каракаса, с целью привлечь к ответственности диктатора-преступника Мадуро", — рассказал Трамп.

Также он отметил, что Мадуро и его жена предстанут перед судом в США.

А пока Венесуэла получит внешнее управление.

"Мы будем руководить страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти", — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее Фокус писал, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президента Николаса Мадуро захватили и доставляют на территорию Штатов.