Спостерігав як за шоу: Трамп розповів подробиці захоплення Мадуро у Венесуелі

Захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами у режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.

Жодна інша країна на Землі не здатна виконати подібний маневр, який здійснили американські військові. Про це у ефірі Fox News телефоном заявив президент США.

"Я буквально спостерігав за цим, ніби дивився телешоу…Вони просто вдерлися всередину, крізь сталеві двері, які були встановлені там саме для цієї мети, і їх вибили за лічені секунди. Я ніколи не бачив нічого подібного", — сказав Трамп.

За словами Трампа, під час спецоперації жоден американець не загинув, утім деякі під час спроби захоплення "добре укріпленого місця" зазнали поранень.

"Ніхто не загинув, але мушу сказати, кілька хлопців були поранені. Але вони повернулися, і, як очікується, зараз почуваються досить добре", — розповів Дональд Трамп.

Відео дня

Американський президент заявив, що у Венесуелі збили гелікоптер, але він зміг повернутися на базу.

"Ми не втратили жодного літака. Все повернулося. Один із них був досить сильно уражений, гелікоптер, але ми його повернули", — сказав Трамп.

Також очільник Білого дому зазначив, що Мадуро разом із дружиною наразі перебувають на борту десантного корабля ВМС США "Іодзіма". Судно прямує до Нью-Йорка.

"Їх забрали вертольотом, впевнений їм це сподобалося", — заявив Трамп.

Американський президент повідомив, що за тиждень до операції він особисто розмовляв із Мадуро, який, за його словами, не популярний серед венесуельців, та закликав його здатися, але той відхилив пропозицію.

Мексиці приготуватися?

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум Фото: З відкритих джерел

Водночас Трамп не виключає подібної операції у Мексиці, наголошує The New York Times. Відповідаючи на запитання ведучих Fox News, чи був напад у Венесуелі задуманий як попередження президенту Мексики Клаудії Шейнбаум, американський лідер дав зрозуміти, що аналогічний сценарій може повторитися.

"Ми з нею дуже доброзичливі, вона гарна жінка. Але картелі керують Мексикою — вона не керує Мексикою", — вважає Трамп.

Також він заявив, що Шейнбаум нібито неодноразово відхиляла пропозиції США втрутитися у ситуацію з картелями.

"Щось доведеться робити з Мексикою", — зауважив Дональд Трамп.

Раніше Фокус писав, як розгорталися події у Венесуелі, і що передувало військовій операції США, унаслідок якої президента Ніколаса Мадуро захопили та доставили на територію Штатів.