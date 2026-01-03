Наблюдал как за шоу: Трамп рассказал подробности захвата Мадуро в Венесуэле

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес происходил под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.

Ни одна другая страна на Земле не способна выполнить подобный маневр, который совершили американские военные. Об этом в эфире Fox News по телефону заявил президент США.

"Я буквально наблюдал за этим, будто смотрел телешоу...Они просто ворвались внутрь, сквозь стальную дверь, которая была установлена там именно для этой цели, и ее выбили за считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного", — сказал Трамп.

По словам Трампа, во время спецоперации ни один американец не погиб, впрочем некоторые во время попытки захвата "хорошо укрепленного места" получили ранения.

"Никто не погиб, но должен сказать, несколько ребят были ранены. Но они вернулись, и, как ожидается, сейчас чувствуют себя достаточно хорошо", — рассказал Дональд Трамп.

Американский президент заявил, что в Венесуэле сбили вертолет, но он смог вернуться на базу.

"Мы не потеряли ни одного самолета. Все вернулось. Один из них был довольно сильно поражен, вертолет, но мы его вернули", — сказал Трамп.

Также глава Белого дома отметил, что Мадуро вместе с женой сейчас находятся на борту десантного корабля ВМС США "Иодзима". Судно направляется в Нью-Йорк.

"Их забрали вертолетом, уверен им это понравилось", — заявил Трамп.

Американский президент сообщил, что за неделю до операции он лично разговаривал с Мадуро, который, по его словам, не популярен среди венесуэльцев, и призвал его сдаться, но тот отклонил предложение.

Мексике приготовиться?

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Фото: Из открытых источников

В то же время Трамп не исключает подобной операции в Мексике, отмечает The New York Times. Отвечая на вопрос ведущих Fox News, было ли нападение в Венесуэле задумано как предупреждение президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, американский лидер дал понять, что аналогичный сценарий может повториться.

"Мы с ней очень доброжелательны, она хорошая женщина. Но картели управляют Мексикой — она не управляет Мексикой", — считает Трамп.

Также он заявил, что Шейнбаум якобы неоднократно отклоняла предложения США вмешаться в ситуацию с картелями.

"Что-то придется делать с Мексикой", — отметил Дональд Трамп.

Ранее Фокус писал, как разворачивались события в Венесуэле, и что предшествовало военной операции США, в результате которой президента Николаса Мадуро захватили и доставили на территорию Штатов.