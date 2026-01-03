Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою: що відомо про військову операцію

Президент США Дональд Трамп увечері 3 січня заявив, що Штати керуватимуть Венесуелою, доки не забезпечать там безпечний і належний перехід влади після спеціальної операції та затримання Ніколаса Мадуро.

Американський лідер на пресконференції також заявив, що США готові здійснити другу і потужнішу атаку на Венесуелу, якщо це знадобиться. Разом з цим він зазначив, що оскільки перша атака була і так успішною, друга, швидше всього, не знадобиться.

Трамп про атаку на Венесуелу

"Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо забезпечити безпечний, належний і розсудливий перехід влади. Ми не хочемо, щоб хтось інший втрутився і в результаті ми отримали ту ж ситуацію, що тривала багато років", — зазначив Трамп.

Президент США також заявив, що американські військові змогли швидко позбавити боєздатності венесуельську армію: "Їхні сили були повністю розтрощені, дуже швидко паралізовані".

Зокрема, Дональд Трамп звинуватив Мадуро, якого він назвав "незаконним диктатором", у тому, що він постачав наркотики до Штатів та особисто керував наркокартелем.

"Ми зробимо народ Венесуели багатим, незалежним та забезпечимо безпеку", — наголосив Трамп.

Операція США у Венесуелі

Місцеві жителі повідомили про вибухи в Каракасі в ніч на 3 січня, над столицею Венесуели помітили літаки та стовпи диму, також бачили американські гелікоптери "Чинук".

Спочатку США офіційно не повідомляли про військову операцію. ЗМІ писали, що у Венесуелі було атаковано всі військові бази. Президент країни Ніколас Мадуро підписав указ про запровадження надзвичайного стану, проте його незабаром разом з дружиною затримали американці.

А Трамп згодом підтвердив проведення військової операції у Венесуелі. Вона мала відбутися раніше, але завадили погодні умови.

Захоплення Мадуро та його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера.

На вечір 3 січня Трамп підтвердив, що Ніколас Мадуро живий і здоровий. Він виклав фото з венесуельським президентом.

