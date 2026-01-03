Вибухи в Каракасі: над Венесуелою бачили американські гелікоптери "Чинук" (відео)

Ймовірно, США почали військову операцію в Венесуелі. Мешканці столиці Каракас прокинулись від гучних вибухів. Повідомляється, що американські гелікоптери "Чинук" вдарили по місцевим НПЗ.

Мешканці Каракаса повідомляють про гучні вибухи, низько летячі літаки та повітряну тривогу 3 січня 2026 року. Перші вибухи пролунали близько другої ночі за місцевим часом. Фокус зібрав все, що відомо.

Вибухи в Каракасі

На відео, що поширюються в соціальних мережах, видно спалахи та стовпи диму в кількох місцях столиці Венесуели, а вибухи були настільки сильними, що тряслися вікна та спричиняли короткочасні відключення електроенергії в таких районах, як 23-й район Енеро та поблизу авіабази Ла-Карлота.

Вибухи пролунали в Каракасі

Цілями можуть бути військові об'єкти, такі як Ла-Карлота або поблизу палацу Мірафлорес, вибухи видно щонайменше в шести місцях. Офіційного підтвердження не було зроблено ні владою Венесуели, ні джерелами у США, ні основними новинними агентствами. Інцидент стався на тлі ескалації напруженості після оголошення Трампом блокади та визнання режиму Мадуро іноземною терористичною організацією.

За словами очевидців південний район міста, поблизу великої військової бази, був знеструмлений.

Пожежа в порту Каракаса

Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв наземні операції у Венесуелі на тлі спроб змусити президента Ніколаса Мадуро піти з посади, включаючи розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні та понад два десятки ударів по суднах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками в Тихому океані та Карибському морі. Офіційно про початок військової операції президент США не повідомляв.

По непідтвердженим даним в Каракасі висаджується американський десант. Місцеві повідомляють про щонайменше сім вибухів та чули гул від військових літаків у небі після вибухів.

Американські "Чинуки" в небі над Каракасом

Також повідомляється, що ВПС США завдали ударів по острову Ісла-Маргарита, найбільшому острову Венесуели у південній частині Карибського моря.

Раніше Фокус писав, що США перекинули велику кількість літаків з військами спеціального призначення, а також вантажних літаків до Карибського басейну.

А 17 грудня Дональд Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели.