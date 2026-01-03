Взрывы в Каракасе: над Венесуэлой видели американские вертолеты "Чинук" (видео)

Вероятно, США начали военную операцию в Венесуэле. Жители столицы Каракас проснулись от громких взрывов. Сообщается, что американские вертолеты "Чинук" ударили по местным НПЗ.

Жители Каракаса сообщают о громких взрывах, низко летящих самолетах и воздушной тревоге 3 января 2026 года. Первые взрывы прозвучали около двух часов ночи по местному времени. Фокус собрал все, что известно.

Взрывы в Каракасе

На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны вспышки и столбы дыма в нескольких местах столицы Венесуэлы, а взрывы были настолько сильными, что тряслись окна и вызывали кратковременные отключения электроэнергии в таких районах, как 23-й район Энеро и вблизи авиабазы Ла-Карлота.

Взрывы прогремели в Каракасе

Целями могут быть военные объекты, такие как Ла-Карлота или вблизи дворца Мирафлорес, взрывы видны по меньшей мере в шести местах. Официального подтверждения не было сделано ни властями Венесуэлы, ни источниками в США, ни основными новостными агентствами. Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности после объявления Трампом блокады и признания режима Мадуро иностранной террористической организацией.

Відео дня

По словам очевидцев южный район города, вблизи крупной военной базы, был обесточен.

Пожар в порту Каракаса

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро уйти с должности, включая расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, которые якобы причастны к торговле наркотиками в Тихом океане и Карибском море. Официально о начале военной операции президент США не сообщал.

По неподтвержденным данным в Каракасе высаживается американский десант. Местные сообщают о по меньшей мере семи взрывах и слышали гул от военных самолетов в небе после взрывов.

Американские "Чинуки" в небе над Каракасом

Также сообщается, что ВВС США нанесли удары по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.

Ранее Фокус писал, что США перебросили большое количество самолетов с войсками специального назначения, а также грузовых самолетов к Карибскому бассейну.

А 17 декабря Дональд Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу.