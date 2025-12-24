США массово перебрасывают элитные спецвойска ближе к Венесуэле, — СМИ

На этой неделе США перебросили большое количество самолетов с войсками специального назначения, а также грузовых самолетов в Карибский бассейн.

Самолеты также переправляли оборудование, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в Карибский бассейн в понедельник с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико перебросили по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, которые используются Силами специальных операций США.

В то же время в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

Американский чиновник сообщил журналистам, что эти самолеты перевезли военный персонал и оборудование. Какие типы войск и оборудования перевозили самолеты, источник не уточнил.

Подразделения, которые перебросили ближе к Венесуэле, специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска. Эти же военные формирования разбираются в предоставлении непосредственной воздушной и боевой поддержки.

Напомним, 17 декабря Дональд Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, следующие в Венесуэлу.

Фокус также писал о том, что Трамп дал лидеру Венесуэлы неделю, чтобы покинуть страну вместе с семьей.