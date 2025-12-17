"Полностью окружена": Трамп приказал блокировать все нефтяные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу

США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или в обратном направлении.

Вашингтон также признает власти и правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро иностранной террористической организацией, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Венесуэла полностью окружена самой большой армадой, которая когда-либо собиралась в истории Южной Америки. Она будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они еще никогда не испытывали — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас", — написал Трамп.

Он отметил, что режим Мадуро использует нефть для финансирования наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений.

"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Поэтому сегодня я приказываю ввести полную и тотальную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее", — подчеркнул Трамп.

Президент США также подчеркнул, что не позволит "враждебным режимам забирать нашу нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены в Соединенные Штаты".

Напомним, 12 декабря Reuters обнародовало материал, в котором говорилось о том, что Вашингтон хочет прекратить деятельность теневого танкерного флота Венесуэлы.

Фокус также писал о том, что Трамп дал лидеру Венесуэлы неделю, чтобы покинуть страну вместе с семьей.