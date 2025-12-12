Давление на Мадуро: США обещают и дальше захватывать нефтяные танкеры Венесуэлы

Вашингтон хочет пресечь деятельность теневого танкерного флота Венесуэлы, продающего нефть Китаю и другим странам. И уже захваченный танкер прямо сейчас идет в Хьюстон под конвоем.

США готовятся перехватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, усиливая давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщили в четверг шесть источников в правительстве Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Захват стал первым случаем перехвата нефтяного груза или танкера из Венесуэлы, которая находится под санкциями США с 2019 года. Это произошло на фоне масштабного наращивания военной мощи США в южной части Карибского бассейна и на фоне стремления президента США Дональда Трампа к свержению Мадуро.

Последние действия США привели к тому, что судовладельцы, операторы и морские агентства, занимающиеся транспортировкой венесуэльской нефти, находятся в состоянии повышенной готовности, и многие из них пересматривают свои планы относительно выхода из венесуэльских вод в ближайшие дни.

Инсайдеры утверждают, что военные США и дальше продолжат захватывать танкеры с венесуэльской нефтью и даже уже есть список целей.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA не ответила на запрос о комментарии. Но на этой неделе правительство Венесуэлы заявило, что США "украли" танкер.

На вопрос о том, планирует ли администрация Трампа дальнейшие захваты судов, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что не будет комментировать будущие действия, но добавила, что США продолжат выполнять санкционную политику президента.

"Мы не собираемся стоять в стороне и наблюдать, как суда, находящиеся под санкциями, бороздят моря, перевозя нефть, продаваемую на черном рынке, доходы от которой будут подпитывать наркотерроризм преступных и нелегитимных режимов по всему миру", — заявила она.

Министерство финансов США заявило в четверг о введении санкций против шести супертанкеров, которые, согласно внутренним документам PDVSA и данным мониторинга судов, недавно загружали нефть в Венесуэле, а также против четырех граждан Венесуэлы, включая трех родственников первой леди страны Силии Флорес. Неизвестно, входят ли вновь подсанкционные суда в число тех, которые теперь подлежат перехвату.

Захват судна 10 декабря произошел после того, как США за последние месяцы нанесли более 20 ударов по, как они утверждают, судам, перевозящим наркотики, в Карибском бассейне и Тихом океане, в результате чего погибло более 80 человек. Эксперты говорят, что эти удары могут быть незаконными внесудебными нападениями, в то время как США заявляют, что защищают американцев от наркокартелей, которые они объявили террористическими организациями.

Интересно, что танкеры, которые перевозят венесуэльскую нефть, чаще всего курсируют также между Ираном, Китаем и Россией.

А танкер VLCC Skipper, захваченный у берегов Венесуэлы, предназначенный для перевозки сырой нефти, прямо сейчас направляется в Хьюстон.

"Скиппер" перевозит около 1,85 миллиона баррелей тяжелой нефти марки Merey из Венесуэлы, слишком велик для захода в порт Хьюстона и будет вынужден встать на якорь неподалеку и перегрузить нефть на более мелкие суда.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп поддерживает удары Украины по теневому флоту России.

Также Дональд Трамп намекнул президенту Колумбии, что его ожидает судьба Мадуро, и пригрозил войной.