США захватили нефтяной танкер возле Венесуэлы: как прошла спецоперация и что сказал Трамп (видео)

Соединенные Штаты Америки остановили движение нефтяного танкера, который несмотря на санкции перевозил нефть из Венесуэлы в Иран, сообщили в Белом доме. Президент США Дональд Трамп заявил, что это самый крупный корабль из всех, которые когда-либо удавалось захватить. На видео, снятом американскими военными, можно увидеть все детали спецоперации, в которой против моряков задействовали вертолет и группу спецназовцев.

Захват танкера с нефтью произошел рядом с берегами Венесуэлы, подтвердил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. После этого в мире произошел скачок цен на нефть, тем временем генеральный прокурор США Памела Бонди объяснила, что причина спецоперации — арест морского судна, на которое наложили санкции из-за поставок топлива из Венесуэлы в Иран.

Трамп лаконично сообщил о захвате танкера, но никаких деталей не привел, лишь отметив значительные размеры судна. Памела Бонди опубликовала 45-секундное видео спецоперации. На видео показали, как с военного вертолета Black Hawk на танкер высаживается около десятка спецназовцев в полном боевом снаряжении. Они рассыпаются по палубе, подходят к рубке, осматривают территорию. Не заметно, чтобы моряки дрались или использовали огнестрельное оружие.

Відео дня

Прокурор написала в X, что спецоперацию по захвату танкера совместно провели "Федеральное бюро расследований, Служба расследований национальной безопасности и Береговая охрана США при поддержке Министерства войны". Таким образом выполнили ордер, выписанный на подсанкционный корабль: танкер арестовали, говорится в заметке.

"В течение нескольких лет этот нефтяной танкер находился под санкциями Соединенных Штатов из-за его участия в незаконной сети перевозки нефти, поддерживающей иностранные террористические организации", — подчеркнула Бонди, комментируя инцидент в Венесуэле.

Захват танкера — детали

Аналитики портала MarineTraffic, который отслеживает трекеры морских судов, установили, что произошел захват танкера VLCC Skipper. Указывается, что корабль находился под санкциями с 2022 года и неоднократно выключал устройства отслеживания AIS, находясь в иранских водах. Кроме того, танкер передавал поддельные сигналы AIS и перевозил грузы в Красном море, в Иран и Сирию. На портале уточняется, что нефтяной танкер ходил под флагом Гайаны. В заметке MarineTraffic есть информация о траектории движения корабля, который загрузил 1,1 млн тонн сырой нефти Merey на терминале Хосе в Венесуэле.

Захват танкера — траектория передвижения корабля VLCC Skipper Фото: marinetraffic.com

На захват танкера возле Венесуэлы отреагировали мировые цены на нефть, сообщили на портале Bloomberg. Аналитики портала объяснили, что из-за международного конфликта другие перевозчики теперь будут бояться подходить к портам этой страны. При этом значительная часть кораблей везла нефть в Китай. После инцидента Каракас заявил, что произошла "откровенная кража" и "акт пиратства", а из-за противостояния США и Венесуэлы на биржах выросли фьючерсы на покупку нефти.

Отметим, осенью 2025 года США направили в Венесуэлу флотилию военных кораблей, тем временем как Трамп заявил, что начинает борьбу с наркоторговцами президента Николаса Мадуро. После этого самолеты нанесли несколько ракетных ударов по катерам с десятком людей, которых Белый дом назвал наркоторговцами. В ноябре Пентагон объявил о начале спецоперации "Белое копье".

Напоминаем, 2 декабря агентство Reuters сообщило, что Трамп выдвинул ультиматум Мадуро и потребовал покинуть Каракас.