США против Венесуэлы: министр войны Хегсет объявил об операции "Южное копье"

Пит Хегсет объявил в четверг вечером о новой операции по подавлению "наркотеррористов" в Западном полушарии. Ранее Трампу рассказали о вариантах военных действий на территории Венесуэлы, но неизвестно, что он выбрал.

Пит Хегсет, который теперь возглавляет Министерство войны США, а не Министерство обороны, заявил, что миссию возглавляют Объединенная оперативная группа "Южное копье" и Южное командование ВС США (Southcom) с целью защитить "Родину, удалить наркотеррористов из нашего полушария и обезопасить нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей".

Пост Пита Хегсета Фото: Скриншот

"Президент Трамп отдал приказ действовать — и военное министерство выполняет его. Сегодня я объявляю об операции "Южное копье… Западное полушарие — это район Америки, и мы будем его защищать", — написал он в Х.

Заявление было сделано на следующий день после того, как Дональд Трамп встретился с Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном "Райзином" Кейном, чтобы проинформировать президента о потенциальных вариантах действий в регионе.

Відео дня

Это также произошло после того, как госсекретарь Марко Рубио выступил в защиту авиаударов после того, как министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что они являются нарушением международного права.

Марко Рубио назвал режим Мадуро "террористическим"

"Я не думаю, что Европейский союз имеет право определять, что такое международное право. И не им определять, как Соединенные Штаты защищают свою национальную безопасность", - заявил Рубио после встречи Большой семерки.

Он заявил, что США подвергаются атакам со стороны организованной преступности, связанной с наркотиками и Трамп отвечает на это, "защищая нашу страну".

"Это операция по борьбе с наркотиками. Президент отдал приказ о ее проведении для защиты нашей страны и она продолжается. Это может прекратиться уже завтра, если они прекратят отправлять наркоторговцев. Режим Мадуро — это наркотеррористический орган, обвиняемый в Южном округе США в наркотерроризме", - заявил Рубио.

Пит Хегсет объявил о "Южном копье" всего через несколько дней после того, как стало известно, что США ликвидировали 75 предполагаемых "наркотеррористов" с тех пор, как Пентагон начал уделять внимание региону. Никаких доказательств, что это были наркоторговцы, в Пентагоне не предоставили.

С началом своего второго срока Трамп усилил военное давление на Венесуэлу, обвинив Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты.

Трамп также назвал крупнейшие наркокартели Мексики террористическими организациями.

"При президенте Трампе мы защищаем родину и убиваем этих террористов картеля, которые хотят причинить вред нашей стране и ее народу", — заключил Хегсет.

Реакция Венесуэлы на операцию "Южное копье"

Николас Мадуро призвал США не вмешиваться в очередной затяжной конфликт, обратившись к своему народу по-испански: "Объединиться ради мира в Америке. Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана".

Мадуро заявил, что он за мир

На вопрос, есть ли у него послание президенту США Дональду Трампу, Мадуро ответил по-английски: "Да, мир, да, мир".

Он не дал прямого ответа на вопрос, обеспокоен ли он возможной агрессией со стороны США. Вместо этого он просто ответил, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Мадуро присутствовал на массовом митинге молодежи Венесуэлы, которую он позже призвал противостоять тому, что он назвал угрозой вторжения со стороны США.

За последние три месяца США сосредоточили в Карибском море около 15 000 военнослужащих, а также более десятка военных кораблей, включая авианосец, который называют "самой смертоносной боевой платформой" ВМС США.

США прислали к берегам Венесуэлы авианосец

Напомним, Венесуэла объявила "масштабную военную мобилизацию", а Министерство обороны заявило о готовности личного состава, вооружения и техники ответить на появление американских военно-морских сил в Карибском море.

Также известно, что Николас Мадуро попросил помощи у Кремля и в Венесуэлу был отправлен военный самолет из России. А в Госдуме предложили дать Каракасу ракетный комплекс "Орешник".