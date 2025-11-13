Венесуэла объявила массовую мобилизацию: ответ на "империалистическую угрозу" США

Венесуэла объявила "масштабную военную мобилизацию", а Министерство обороны заявило о готовности личного состава, вооружения и техники ответить на появление американских военно-морских сил в Карибском море. По словам главы оборонного ведомства Владимира Падрино Лопеса, к масштабным учениям привлечены сухопутные, воздушные, военно-морские и резервные силы страны.

Мобилизация происходит как ответная мера на "империалистическую угрозу", создаваемую наращиванием сил США, подчеркнул министр обороны. Венесуэла обвиняет США в "подготовке к вторжению", сообщил 11 ноября телеканал CNN.

Венесуэла объявила "масштабную военную мобилизацию", а учения вооруженных сил страны проводятся по прямому приказу президента Николаса Мадуро. Цель учений — "оптимизация командования, управления и связи" для укрепления обороны государства.

Помимо регулярных воинских частей, в учениях примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц, которые были созданы покойным президентом Уго Чавесом и названы в честь Симона Боливара, сыгравшего ключевую роль в борьбе за независимость стран Латинской Америки. Венесуэла готовится к партизанской войне, заявило правительство.

Венесуэла объявила массовую мобилизацию — реакция на США

Решение о мобилизации принято на фоне усиления американского военного присутствия в регионе. Во вторник, 11 ноября, ВМС США сообщили о прибытии в зону ответственности Южного командования авианосца USS Gerald R. Ford — крупнейшего боевого корабля в мире. Его сопровождает ударная группа, включающая девять авиационных эскадрилий, два эсминца класса Arleigh Burke — USS Bainbridge и USS Mahan, корабль управления ПВО и ПРО USS Winston S. Churchill, а также более 4000 моряков.

Венесуэла и США - американский авианосец USS Gerald R. Ford

Наращивание сил американских сил в Карибском бассейне Пентагон объясняет необходимостью борьбы с наркотрафиком. Однако в Каракасе считают, что под этим предлогом Вашингтон добивается смены режима, и Венесуэла готовит ответ в случае вторжения США.

В этой ситуации, по словам Падрино Лопеса, текущие учения проводятся в рамках "Плана независимости 200" — военной стратегии президента Мадуро, направленной на мобилизацию регулярных вооруженных сил, ополчения и полиции.

Силы сторон в назревающем конфликте

Численность Боливарианских национальных вооруженных сил оценивается примерно в 123 000 военнослужащих, при этом власти заявляют о более чем 8 миллионах резервистов, входящих в состав добровольных ополчений. Эксперты, однако, ставят под сомнение эти цифры, а также уровень их подготовки.

В свою очередь после прибытия авианосца USS Gerald R. Ford общее количество американских военнослужащих в регионе составляет около 15 000 человек. Дополнительно США развернули амфибийную группировку USS Iwo Jima, 22-ю экспедиционную группу морской пехоты (около 4500 человек), три эсминца, ударную подлодку, крейсер, корабль специального назначения и самолет-разведчик P-8 Poseidon.

Кроме того, в Пуэрто-Рико размещены десять истребителей F-35, три беспилотных аппарата MQ-9 Reaper и около 5000 американских военных.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп публично заявил, что санкционировал операции ЦРУ против Венесуэлы. А утром 14 октября американцы нанесли очередной удар по судну у берегов страны. По словам главы Белого дома, на борту были ликвидированы шесть "наркотеррористов", связанных с незаконной организацией.