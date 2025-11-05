Кроме "Орешника" для Венесуэлы: в РФ предлагают отправить Мадуро тысячи FPV (фото)

Российские пропагандисты и ряд законодателей открыто предлагают Москве поставить Венесуэле большие партии ударных FPV-беспилотников с дополнительным оборудованием, а также передовые ракетные комплексы.

Российский провоенный Telegram-канал 2 ноября опубликовал пост по теме "сроков американского нападения на Венесуэлу", гипотетически оценив наличие у Каракаса большого количества FPV-дронов. На предложение россиян обратили внимание на портале Defence Blog, объяснив, как военно-промышленный комплекс РФ поможет президенту Николасу Мадуро защититься от атак десантных кораблей США.

США и Венесуэла - план атаки дронов РФ на американские корабли Фото: Соцсети

По мнению российских пропагандистов, беспилотники с радиусом действия около 40 км способны значительно затруднить использование американских десантных кораблей и судов снабжения, особенно при размещении операторов и расчетов на островах и архипелагах.

"Даже при прорыве к побережью суда будут уязвимы — между Каракасом и морем находится хребет высотой 3 км, с которого можно "засыпать" дронами LCAC (десантные катера на воздушной подушке — ред.) из горящих легкосплавных материалов", — пишет "Рыбарь".

Далее было отмечено, что БПЛА — это скрытные, мобильные и дешевые средства поражения, которые "производятся тысячами". Их можно перевозить в грузовом самолете и размещать на отдаленных островах вертолетом или катером; а "каждая система стоит около 1 000 долларов".

Аналогичные предложения прозвучали со стороны известно кремлевского пропагандиста, первого зампреда комитета по обороне Алексея Журавлева. В своих заявления он пошел еще дальше, и предложил поставить Венесуэле ракетный комплекс "Орешник".

"Не вижу никаких препятствий для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как Орешник", — сказал он

Журавлев пообещал, что "американцев могут ждать сюрпризы", напомнив, что венесуэльские ВВС базируются на российских Су-30МК2, а также получили комплексы С-300ВМ, "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".

Венесуэла получила ЗРК "Панцирь-С1" и ракеты Фото: Минобороны РФ

США и Венесуэла — как повлияет РФ на события в Южной Америке

Комментируя заявления кремлевских пропагандистов, обозреватели Defence Blog отметили, что открытая вооруженная поддержка Венесуэлы ударными дронами подчеркивает намерение России расширить свое стратегическое присутствие в Латинской Америке, что потенциально подвергает испытанию решимость США в Западном полушарии.

"Хотя беспилотники FPV не могут заменить современные системы ПВО или военно-морские силы, их массовое применение может нарушить прибрежные операции, создать проблемы для логистических маршрутов и обеспечить сдерживание дешевыми средствами. Для американских военных и политиков сигнал ясен: противники учатся использовать коммерческие технологии, чтобы нивелировать преимущества Америки", — подчеркнули обозреватели.

Напомним, по информации издания The Washington Post, Венесуэла подготовила обращение к РФ с просьбой о военном усилении. На фоне военной активности США в Карибском регионе президент страны Николас Мадуро запросил у Владимира Путина ракеты, радары и модернизацию авиапарка.

Кроме того, после заявления Вашингтона о размещении военных сил в водах Латинской Америки, Мадуро объявил о размещении 4,5 миллиона ополченцев по всей стране. По его словам, "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".