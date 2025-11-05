Крім "Орешника" для Венесуели: у РФ пропонують відправити Мадуро тисячі FPV (фото)

Російські пропагандисти і низка законодавців відкрито пропонують Москві поставити Венесуелі великі партії ударних FPV-безпілотників із додатковим обладнанням, а також передові ракетні комплекси.

Російський провоєнний Telegram-канал 2 листопада опублікував пост на тему "термінів американського нападу на Венесуелу", гіпотетично оцінивши наявність у Каракаса великої кількості FPV-дронів. На пропозицію росіян звернули увагу на порталі Defence Blog, пояснивши, як військово-промисловий комплекс РФ допоможе президенту Ніколасу Мадуро захиститися від атак десантних кораблів США.

США та Венесуела — план атаки дронів РФ на американські кораблі Фото: Соцсети

На думку російських пропагандистів, безпілотники з радіусом дії близько 40 км здатні значно ускладнити використання американських десантних кораблів і суден постачання, особливо під час розміщення операторів і розрахунків на островах і архіпелагах.

"Навіть у разі прориву до узбережжя судна будуть уразливими — між Каракасом і морем знаходиться хребет заввишки 3 км, з якого можна "засипати" дронами LCAC (десантні катери на повітряній подушці — ред.) із палаючих легкосплавних матеріалів", — пише "Рибарь".

Далі було зазначено, що БПЛА — це скритні, мобільні та дешеві засоби ураження, які "виробляються тисячами". Їх можна перевозити у вантажному літаку і розміщувати на віддалених островах вертольотом або катером; а "кожна система коштує близько 1 000 доларів".

Аналогічні пропозиції прозвучали з боку відомо кремлівського пропагандиста, першого заступника голови комітету з оборони Олексія Журавльова. У своїх заявах він пішов ще далі, і запропонував поставити Венесуелі ракетний комплекс "Орешник".

"Не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружню нам країну такими новими розробками, як ліщина", — сказав він

Журавльов пообіцяв, що "на американців можуть чекати сюрпризи", нагадавши, що венесуельські ВПС базуються на російських Су-30МК2, а також отримали комплекси С-300ВМ, "Панцирь-С1" і "Бук-М2Е".

Венесуела отримала ЗРК "Панцир-С1" і ракети Фото: Мiноборони РФ

США і Венесуела — як вплине РФ на події в Південній Америці

Коментуючи заяви кремлівських пропагандистів, оглядачі Defence Blog зазначили, що відкрита збройна підтримка Венесуели ударними дронами підкреслює намір Росії розширити свою стратегічну присутність у Латинській Америці, що потенційно випробовує рішучість США в Західній півкулі.

"Хоча безпілотники FPV не можуть замінити сучасні системи ППО або військово-морські сили, їхнє масове застосування може порушити прибережні операції, створити проблеми для логістичних маршрутів і забезпечити стримування дешевими засобами. Для американських військових і політиків сигнал зрозумілий: противники вчаться використовувати комерційні технології, щоб нівелювати переваги Америки", — підкреслили оглядачі.

Нагадаємо, за інформацією видання The Washington Post, Венесуела підготувала звернення до РФ із проханням про військове посилення. На тлі військової активності США в Карибському регіоні президент країни Ніколас Мадуро запросив у Володимира Путіна ракети, радари та модернізацію авіапарку.

Крім того, після заяви Вашингтона про розміщення військових сил у водах Латинської Америки, Мадуро оголосив про розміщення 4,5 мільйона ополченців по всій країні. За його словами, "жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели".