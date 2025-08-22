"Боротьба з імперіалізмом": Венесуела готується до війни зі США (відео)

Венесуела мобілізує ополчення після заяви США про розміщення військових сил у водах Латинської Америки. А президент Ніколас Мадуро вже заявив, що "жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели".

Загострення ситуації сталося після того, як Сполучені Штати подвоїли винагороду за інформацію, що призведе до арешту Ніколаса Мадуро, і збільшили чисельність кораблів, які дислокуються біля берегів Венесуели, на захист Мадуро вже висловився Китай, пише SL Guardian.

Мадуро заявив про збір народного ополчення

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив на початку тижня про розміщення 4,5 мільйона ополченців по всій країні, запевнивши, що "вони добре підготовлені".

Уряд США підтвердив, що віддав наказ про перекидання військово-морських сил у регіон для стримування загрози з боку наркокартелів. 18 серпня стало відомо, що три есмінці ВМС США і близько 4000 військовослужбовців прибудуть до кордону територіальних вод Венесуели до кінця цього тижня.

Однак уже наступного дня представник Міністерства оборони США заявив, що нині в цьому районі немає американських кораблів, і вони не отримували наказу туди попрямувати. Протяжність берегової лінії Венесуели становить майже 4000 км.

Але Мадуро заявив, що "дивні та безглузді" погрози США це "гнилі переспіви", не уточнивши, що саме він має на увазі.

Ніколаса Мадуро у США вважають нелегітимним Фото: Getty Images

"Ми захищаємо наші моря, наше небо і наші землі. Ми їх звільнили. Ми їх охороняємо і патрулюємо. Жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели, як і не повинна зачепити священну землю Південної Америки", — наголосив він у своїй промові.

Прес-секретарю Білого дому Керолайн Лівітт поставили запитання про можливе розгортання військ у Венесуелі після повідомлень про нарощування військової потужності. "Президент Дональд Трамп діяв гранично ясно і послідовно. Він готовий використовувати всі наявні в Америки ресурси, щоб зупинити потік наркотиків у нашу країну і притягнути винних до відповідальності", — сказала вона.

Вона також підтвердила позицію уряду США про те, що Мадуро "не є легітимним президентом". Вашингтон і Каракас не мають офіційних двосторонніх дипломатичних відносин з 2019 року.

Мадуро відкинув звинувачення Вашингтона в незаконному обігу наркотиків, заявивши у своїй заяві, що США вдаються до "погроз і наклепу". І пообіцяв активізувати мобілізацію робітників і селян у народну міліцію.

"Ракети і гвинтівки для робітничого класу, щоб захистити нашу батьківщину", — сказав він після зустрічі з послом Китаю в Каракасі. Офіційний Пекін уже заявив, що засуджує військову присутність США поблизу Венесуели на тлі мобілізації Мадуро ополченців. Представник МЗС КНР Мао Нін закликала США зробити кроки, що сприяють миру і безпеці в Латинській Америці та Карибському басейні, відкидаючи при цьому "втручання зовнішніх сил у внутрішні справи Венесуели під будь-яким приводом".

Нагадаємо, Трамп подвоїв нагороду до 50 мільйонів доларів за арешт президента Венесуели, якому висунуто звинувачення у зберіганні наркотиків у США.

Раніше Ніколас Мадуро критикував владу України та ЄС. І заявляв, що у війні Росії проти України знищують "народи Радянського Союзу".