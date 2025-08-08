Старий недруг: Трамп пропонує 50 млн доларів за арешт президента країни в Південній Америці

Адміністрація Дональда Трампа збільшує вдвічі винагороду за арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Мадуро звинувачують у тому, що є одним із найбільших у світі наркоторговців і співпрацює з картелями з метою повені США кокаїном із фентанілом.

Related video

"Під керівництвом президента Трампа Мадуро не уникне правосуддя, і він буде притягнутий до відповідальності за свої огидні злочини", — заявила генеральний прокурор США Пем Бонді, повідомивши, що тепер сума винагороди за президента Венесуели підвищилася, пише CNN.

Мадуро був звинувачений у федеральному суді Мангеттена 2020 року, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, разом із кількома його близькими союзниками за федеральними звинуваченнями в наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну.

У той час США пропонували нагороду в 15 мільйонів доларів за його арешт. Пізніше адміністрація Байдена збільшила цю суму до 25 мільйонів доларів — таку ж суму США пропонували за затримання Усами бен Ладена після терактів 11 вересня 2001 року.

Незважаючи на велику нагороду за свою голову, Ніколас Мадуро зберігає міцні позиції після того, як кинув виклик США, Європейському союзу та кільком урядам Латинської Америки, які засудили його переобрання 2024 року як фіктивне і визнали його опонента законно обраним президентом Венесуели.

Перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах у США не визнають Фото: Getty Images

Пем Бонді заявила, що Міністерство юстиції конфіскувало активи, пов'язані з Мадуро, на суму понад 700 мільйонів доларів, включно з двома приватними літаками, а також повідомило, що майже 7 тонн вилученого кокаїну були безпосередньо пов'язані з президентом Венесуели.

Міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль виступив із заявою, в якій нагороду назвали "жалюгідною", а Бонді звинуватили в організації "грубої політичної пропагандистської операції".

"Ми не здивовані, від кого це виходить. Від того самого, хто обіцяв неіснуючий "секретний список" Епштейна і хто загруз у скандалах заради політичних пільг", — сказав Гіль, маючи на увазі негативну реакцію, з якою зіткнулася Бонді після того, як минулого місяця Міністерство юстиції оголосило про неіснування давно обговорюваного "списку клієнтів" засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.

"Її шоу — жарт, відчайдушний засіб відволіктися від власних страждань", — повідомив Іван Хіль.

Раніше Ніколас Мадуро критикував владу України та ЄС. І заявляв, що у війні Росії проти України знищують "народи Радянського Союзу".

Нагадаємо, російська державна військово-експортна компанія "Рособорнекспорт" будуватиме у Венесуелі завод із виробництва боєприпасів, що випускатиме широко розповсюджені патрони калібру 7,62 мм, які підходять для автомата "Калашникова".