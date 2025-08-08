Старый недруг: Трамп предлагает 50 млн долларов за арест президента страны в Южной Америке

Администрация Дональда Трампа увеличивает вдвое вознаграждение за арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро обвиняют в том, что является одним из крупнейших в мире наркоторговцев и сотрудничает с картелями с целью наводнения США кокаином с фентанилом.

"Под руководством президента Трампа Мадуро не избежит правосудия, и он будет привлечен к ответственности за свои отвратительные преступления", — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди, сообщив, что теперь сумма вознаграждения за президента Венесуэлы повысилась, пишет CNN.

Мадуро был обвинен в федеральном суде Манхэттена в 2020 году, во время первого президенского срока Дональда Трампа, вместе с несколькими его близкими союзниками по федеральным обвинениям в наркотерроризме и сговоре с целью импорта кокаина.

В то время США предлагали награду в 15 миллионов долларов за его арест. Позднее администрация Байдена увеличила эту сумму до 25 миллионов долларов — такую же сумму США предлагали за поимку Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года.

Несмотря на большую награду з свою голову, Николас Мадуро сохраняет прочные позиции после того, как бросил вызов США, Европейскому союзу и нескольким правительствам Латинской Америки, которые осудили его переизбрание в 2024 году как фиктивное и признали его оппонента законно избранным президентом Венесуэлы.

Победу Николаса Мадуро на президентских выборах в США не признают Фото: Getty Images

Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции конфисковало активы, связанные с Мадуро, на сумму более 700 миллионов долларов, включая два частных самолета, а также сообщило, что почти 7 тонн изъятого кокаина были напрямую связаны с президентом Венесуэлы.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выступил с заявлением, в котором награда была названа "жалкой", а Бонди обвинили в организации "грубой политической пропагандистской операции".

"Мы не удивлены, от кого это исходит. От того самого, кто обещал несуществующий "секретный список" Эпштейна и кто погряз в скандалах ради политических льгот", — сказал Хиль, имея в виду негативную реакцию, с которой столкнулась Бонди после того, как в прошлом месяце Министерство юстиции объявило о несуществовании давно обсуждаемого "списка клиентов" осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

"Ее шоу — шутка, отчаянное средство отвлечься от собственных страданий", - сообщил Иван Хиль.

Ранее Николас Мадуро критиковал власти Украины и ЕС. И заявлял, что в войне России против Украины уничтожают "народы Советского Союза".

Напомним, российская государственная военно-экспортная компания "Рособорнэкспорт" будет строить в Венесуэле завод по производству боеприпасов, который будет выпускать широко распространенные патроны калибра 7,62 мм, которые подходят для автомата "Калашникова".