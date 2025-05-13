"Пронацистская власть": скандальный президент Венесуэлы набросился на лидеров ЕС и Киев с обвинениями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разозлился из-за приезда европейских лидеров в Украину 10 мая: скандальный политик назвал их путешествие "позорным" и обвинил Украину в том, что она "убивает народы Советского Союза". Поездку лидеров ЕС в Киев он назвал "поводом к войне, санкциям и насилию".

Related video

Поездку лидеров ЕС в Киев он решил прокомментировать 13 мая в эфире собственной программы Maduro+.

По словам Мадуро, Киев является "столицей мирового наци-фашизма", а в Украине действует "пронацистское правительство". Мадуро также сказал, что ему "очень грустно видеть", как лидеры Европы — президент Франции Эмманюэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и британец Кир Стармер — приехали в Киев 10 мая.

"Некоторые лидеры этого "коллективного Запада" в 2025 году поехали праздновать 80 лет победы в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство", — заявил венесуэльский президент.

Также Мадуро добавил, что поездка лидеров ЕС в Киев является "поводом к войне".

Стоит отметить, что сам президент Венесуэлы при этом сидел на фоне изображения Кремля, что демонстрировал экран за его спиной, а также фотографии главы Кремля Владимира Путина.

Скриншот | Мадуро во время записи собственной программы Maduro+

На столе, за которым сидит Мадуро, стоит рюкзак цвета хаки, фигурка, похожая на солдата, а также ящик зеленого цвета, напоминающий военный.

Напомним, что Украина не признает Мадуро как президента Венесуэлы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в январе писал, что так называемая инаугурация Мадуро была на самом деле фальсификацией.

Стоит заметить, что венесуэльский лидер Николас Мадуро неоднократно проявлял свою неприязнь к Украине. В январе он обвинил Украину в том, что ее наемники вместе с сообщниками якобы пытались сорвать его инаугурацию.

В ноябре 2024 года Мадуро публично назвал Владимира Путина "звездой" и сравнил с известным на весь мир футболистом Роналду. По словам венесуэльского президента, Путин является "прирожденным бомбардиром".

Также Мадуро неоднократно попадал в скандалы: в частности, в марте 2021 года в Reuters сообщили, что страницу президента Венесуэлы в Facebook заблокировали из-за дезинформации.