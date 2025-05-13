"Пронацистська влада": скандальний президент Венесуели накинувся на лідерів ЄС і Київ зі звинуваченнями

Президент Венесуели Ніколас Мадуро роздратувався через приїзд європейських лідерів до України 10 травня: скандальний політик назвав їхню подорож "ганебною" і звинуватив Україну в тому, що вона "вбиває народи Радянського Союзу". Поїздку лідерів ЄС до Києва він назвав "приводом до війни, санкцій та насилля".

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Поїздку лідерів ЄС до Києва він вирішив прокоментувати 13 травня в етері власної програми Maduro+.

За словами Мадуро, Київ є "столицею світового наци-фашизму", а в Україні діє "пронацистський уряд". Мадуро також сказав, що йому "дуже сумно бачити", як лідери Європи — президент Франції Емманюель Макрон, польський прем'єр Дональд Туск і британець Кір Стармер — приїхали до Києва 10 травня.

"Деякі лідери цього "колективного Заходу" у 2025 році поїхали святкувати 80 років перемоги до столиці світового наци-фашизму, де править, м'яко сказати, пронацистський уряд", — заявив венесуельський президент.

Також Мадуро додав, що поїздка лідерів ЄС до Києва є "приводом до війни".

Варто зазначити, що сам президент Венесуели при цьому сидів на тлі зображення Кремля, що демонстрував екран за його спиною, а також фотографії очільника Кремля Володимира Путіна.

Скріншот | Мадуро під час запису власної програми Maduro+

На столі, за яким сидить Мадуро, стоїть рюкзак кольору хакі, фігурка, схожа на солдата, а також ящик зеленого кольору, що нагадує військовий.

Нагадаємо, що Україна не визнає Мадуро як президента Венесуели. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у січні писав, що так звана інавгурація Мадуро була насправді фальсифікацією.

Варто зауважити, що венесуельський лідер Ніколас Мадуро неодноразово виявляв свою неприязнь до України. У січні він звинуватив Україну в тому, що її найманці разом зі спільниками нібито намагалися зірвати його інавгурацію.

У листопаді 2024 року Мадуро публічно назвав Володимира Путіна "зіркою" та порівняв з відомим на весь світ футболістом Роналду. За словами венесуельського президента, Путін є "природженим бомбардиром".

Також Мадуро неодноразово потрапляв у скандали: зокрема у березні 2021 року у Reuters повідомили, що сторінку президента Венесуели у Facebook заблокували через дезінформацію.