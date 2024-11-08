За словами Ніколаса Мадуро, його російський колега нібито є природженим бомбардиром і зумів організувати саміт БРІКС у Казані на високому рівні.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вважає, що його російський колега Володимир Путін є зіркою міжнародної політики і має деяку схожість із Кріштіану Роналду. Про це він заявив під час засідання двосторонньої міжурядової комісії.

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У своїй промові венесуельський лідер вирішив згадати саміт організації БРІКС, який наприкінці жовтня проходив у російській Казані. Він заявив, що це був масштабний захід і глава Кремля нібито все зумів організувати правильно.

Ніколас Мадуро зазначив, що на саміті держав БРІКС були присутні близько 30 світових лідерів, було проведено двосторонні зустрічі, і Володимир Путін нібито особисто приймав усі ці делегації та був присутній на пленарних засіданнях.

"Без сумніву, ми могли б сказати політичною мовою: президент Володимир Путін — зірка міжнародної політики. Великого успіху було досягнуто на історичному саміті в Казані, який консолідував БРІКС. Він природжений бомбардир, природжений бомбардир, як і Кріштіану Роналду, у нього нюх бомбардира", — заявив президент Венесуели.

Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що Венесуела видала Росії колумбійців, які воювали на боці України. Як повідомив поліцейський із Венесуели сестрі затриманого колумбійця, чоловіки привернули до себе увагу тим, що були одягнені у військову форму ЗСУ.

8 листопада повідомлялося, що Володимир Путін зробив нову заяву про мирні переговори з Україною. За словами російського президента, Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини", але все залежатиме від нейтралітету України. Також він вважає, що домовитися про мир можна, але за умови Стамбульських угод.