По словам Николаса Мадуро, его российский коллега якобы является прирожденным бомбардиром и сумел организовать саммит БРИКС в Казани на высоком уровне.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его российский коллега Владимир Путин является звездой международной политики и имеет некоторые сходства с Криштиану Роналду. Об этом он заявил в ходе заседания двусторонней межправительственной комиссии.

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В своей речи венесуэльский лидер решил вспомнить саммит организации БРИКС, который в конце октября проходил в российской Казани. Он заявил, что это было масштабное мероприятие и глава Кремля якобы все сумел организовать правильно.

Николас Мадуро отметил, что на саммите государств БРИКС присутствовало около 30 мировых лидеров, были проведены двусторонние встречи и Владимир Путин якобы лично принимал все эти делегации и присутствовал на пленарных заседаниях.

"Без сомнения, мы могли бы сказать политическим языком: президент Владимир Путин — звезда международной политики. Большой успех был достигнут на историческом саммите в Казани, который консолидировал БРИКС. Он прирожденный бомбардир, прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира", — заявил президент Венесуэлы.

Напомним, 31 августа сообщалось, что Венесуэла выдала России колумбийцев, которые воевали на стороне Украины. Как сообщил полицейский из Венесуэлы сестре задержанного колумбийца, мужчины привлекли к себе внимание тем, что были одеты в военную форму ВСУ.

8 ноября сообщалось, что Владимир Путин сделал новое заявление о мирных переговорах с Украиной. По словам российского президента, Москва и Киев якобы еще могут построить "добрососедские отношения", но все будет зависеть от нейтралитета Украины. Также он считает, что договориться о мире можно, но на условии Стамбульских соглашений.