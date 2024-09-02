США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро (видео)

По информации журналистов, самолет оценивается в 13 млн долларов. Президент Венесуэлы использовал его для государственных визитов по всему миру.

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США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его переправили во Флориду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Это событие означает эскалацию отношений между двумя странами. Ситуация в Венесуэле повлияла на политику США, поскольку миллионы людей покидают страну — многие из которых решили мигрировать к границе США и Мексики.

США пришли к выводу, что покупка самолета была нарушением американских санкций. По словам официальных лиц, самолет является венесуэльским эквивалентом Air Force One (борта номер один), а Мадуро использовал его для государственных визитов во всем мире. Стоимость самолета оценивается примерно в 13 млн долларов. В последнее время он находился в Доминиканской республике.

"Арест самолета главы иностранного государства — неслыханный случай для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США", — заявил один из американских чиновников изданию.

Напомним, в июле текущего года в Венесуэле состоялись президентские выборы. 29 июля национальный избирательный орган сообщил, что Николас Мадуро победил на президентских выборах, и идет на третий срок, набрав 51% голосов. Его соперник Эдмундо Гонсалес также сообщил о своей победе, заявив, что результаты выборов были сфальсифицированы. Вашингтон и другие иностранные правительства тоже поставили под сомнение официальные результаты. Это дало возможность действующему президенту остаться у власти.

Жители страны вышли на бессрочные протесты. В столицу Венесуэлы Каракас были введены войска, военные перекрыли подступы к президентскому дворцу Мирафлорес.