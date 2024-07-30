Второй день протестов в Венесуэле: Мадуро ввел в столицу войска, протестующие собрались у ООН (фото, видео)

Президентские выборы в Венесуэле днем ранее завершились со скандалом: одновременно о победе объявили президент Николас Мадуро и лидер оппозиции Эдмундо Гонсалес. Люди вышли на протесты.

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В Венесуэле продолжаются протесты, вспыхнувшие после оглашения результатов президентских выборов 29 июля. Николас Мадуро, занимавший пост президента, объявил о победе с результатом 51% голосов. Но его соперник, Эдмундо Гонсалес, также сообщил о своей победе, заявив, что результаты выборов были сфальсифицированы. Он не призывал народ на улицы, но жители Венесуэлы сами решили высказать свою гражданскую позицию и вышли на бессрочные акции протеста. Фокус постарался разобраться в ситуации.

Что происходит в Венесуэле после объявления результатов президентских выборов

В Каракас, столицу Венесуэлы, были введены войска, а подступы к президентскому дворцу Мирафлорес были перекрыты военными уже к вечеру 29 июля. К утру 30 июля неправительственная правозащитная организация Foro Penal сообщила о том, что во время протестов погибли по меньшей мере шесть человек, из них – двое несовершеннолетних.

Военные на улицах Каракаса

Но протестующих это не остановило. В разных регионах Венесуэлы они срывали плакаты с изображением Мадуро, а в штате Фалькон снесли статую Уго Чавеса, его предшественника, правившего с 1999 по 2013 год.

В Венесуэле сбрасывают статуи Уго Чавеса

30 июля венесуэльская оппозиционная политическая партия Voluntad Popular сообщила в соцсетях о похищении ее лидера Фредди Суперлано.

Похищение Фредди Суперлано

Несколько человек, одетых в черное, якобы перехватили машину, в которой ехал Суперлано, насильно увели его и посадили в грузовик, что видно на видео, которое партия опубликовала в социальных сетях.

Протестующие перекрывали дороги, поджигали костры и бросали бутылки с зажигательной смесью в полицию, в том числе возле президентского дворца Мирафлорес в Каракасе.

"Мы устали от этого правительства, мы хотим перемен. Мы хотим быть свободными в Венесуэле. Мы хотим, чтобы наши семьи вернулись сюда", — сказал один из протестующих в маске, имея в виду тот факт, что тысячи венесуэльцев были вынуждены покинуть родную страну.

"Я буду бороться за демократию в моей стране. Они украли у нас выборы", — сказал другой.

Полиция со щитами и дубинками в Каракасе и городе Маракай применила слезоточивый газ для разгона некоторых протестующих.

Реакция на протесты официальных лиц

Так, после того, как люди вышли на улицы, и протесты вспыхнули в разных регионах Венесуэлы, с обращением по национальному телевидению выступил министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес и заявил, что протесты – это попытка государственного переворота. Но Вооруженные силы Венесуэлы подтверждают свою лояльность президенту Николасу Мадуро.

Сообщается, что власти Венесуэлы арестовали свыше семисот человек. По меньшей мере восемь взрослых и один несовершеннолетний были задержаны в Венесуэле по подозрению в актах вандализма и поджоге офиса правящей партии PSUV, сообщил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в понедельник вечером.

Генеральный прокурор предупредил, что акты насилия и призывы игнорировать официальные результаты выборов могут быть классифицированы как преступления, связанные с сопротивлением властям и разжиганием ненависти, и за этим следует наказание на срок от одного месяца до 20 лет лишения свободы.

Протесты в Венесуэле

Реакция президента Николаса Мадуро и лидеров оппозиции

Официальная позиция правительства по поводу протестующих проста. Оно называет их "агрессивными агитаторами".

"Мы уже видели это кино. Мы следили за всеми актами насилия, пропагандируемыми крайне правыми", — заявил Мадуро из президентского дворца, пообещав, что силы безопасности будут поддерживать мир.

Тем временем Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо собрали своих сторонников перед офисом ООН в Каракасе.

Противники Мадуро у здания ООН в Каракасе

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил 30 июля, что он "чрезвычайно обеспокоен" поствыборной напряженностью в Венесуэле.

"Я крайне обеспокоен ростом напряженности в Венесуэле. Венесуэла переживает критический момент. Я призываю власти уважать права всех венесуэльцев мирно собираться и протестовать, а также свободно и без страха выражать свое мнение", — добавил он.

Реакция в мире на ситуацию в Венесуэле

Николас Мадуро, 61-летний бывший лидер профсоюзов и министр иностранных дел, победил на выборах после смерти Уго Чавеса в 2013 году и был переизбран в 2018 году. Оппозиция заявила, что оба голосования были сфальсифицированы.

Под его руководством произошел экономический коллапс, массовая миграция и ухудшение отношений с Западом, включая санкции США и ЕС, которые парализовали и без того находившуюся в затруднительном положении нефтяную промышленность. И чуть не началась война с соседней Гайаной.

Николас Мадуро Фото: Getty Images

Независимые социологи назвали победу Мадуро в 2024 году "неправдоподобной", в то время как правительства в Вашингтоне и по всей Латинской Америке подвергли сомнению результаты выборов и призвали к переподсчету голосов.

"Даже Мадуро не верит в предвыборную аферу, которую он празднует", — заявил президент Аргентины Хавьер Милей. В то же время Аргентина предостерегла от "любых преднамеренных действий, которые ставят под угрозу безопасность аргентинского дипломатического персонала и венесуэльских граждан, находящихся под защитой", которые остаются в посольстве, говорится в заявлении МИД этой страны.

Перу приказало венесуэльским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов, сославшись на "серьезные и произвольные решения, принятые сегодня венесуэльским режимом".

Протесты в Каракасе против Мадуро

Однако в условиях привычного мирового раскола союзники, включая Россию, Китай и некоторые латиноамериканские страны с левыми взглядами, поддержали Мадуро.

"Китай, как всегда, будет решительно поддерживать усилия Венесуэлы по защите национального суверенитета, национального достоинства и социальной стабильности, а также решительно поддерживать справедливое дело Венесуэлы — противостоять внешнему вмешательству", — заявил Си Цзиньпин в своем послании.

Организация американских государств (ОАГ) созвала внеочередное заседание по просьбе правительств Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая, которые потребовали "полного обзора результатов выборов в Венесуэле". Заседание пройдет 31 мая.

Правительство Венесуэлы планирует митинги в поддержку Мадуро. Многие венесуэльцы опасаются новой вспышки насилия и кровопролития.

Выборы в Венесуэле — скриншот результатов Фото: Соцсети

Тем временем результаты выборов, показанные по национальному телевидению в Венесуэле, высмеяли в соцсетях. Пользователи подсчитали и оказалось, что в выборах приняли участие 109% избирателей.