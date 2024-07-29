В Венесуэле и Мадуро, и лидер оппозиции одновременно заявили о победе на выборах

Оппозиционер Эдмундо Гонсалес заявил, что во время голосования фиксировались нарушения. Впрочем, он не призывает выходить на улицы или прибегать к насилию.

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Президент Николас Мадуро и его соперник от оппозиции Эдмундо Гонсалес в понедельник заявили о своей победе на президентских выборах в Венесуэле, в то время как Вашингтон и другие иностранные правительства подвергают сомнению официальные результаты, которые позволили действующему президенту остаться у власти. Об этом сообщает Reuters.

Сразу после полуночи национальный избирательный орган сообщил 29 июля, что Мадуро победил на президентских выборах, и идет на третий срок, набрав 51% голосов, — результат, который продлит почти 25-летнее правление социалистов.

Однако независимые экзит-полы указали на крупную победу оппозиции после бурных демонстраций поддержки Эдмундо Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо в ходе предвыборной кампании.

Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо

Гонсалес набрал 70% голосов, уже заявила Мачадо, которой было запрещено занимать государственные должности в результате решения, которое она считает несправедливым.

Гонсалес сообщил сторонникам, что в день голосования были нарушены правила.

"Наше послание о примирении и мирных переменах по-прежнему актуально… наша борьба продолжается, и мы не успокоимся, пока воля народа Венесуэлы не будет соблюдена", — сказал он.

Пока не ясно, каким именно будет следующий шаг оппозиции. Гонсалес также заявил, что не призывает сторонников выходить на улицы или совершать какие-либо акты насилия.

Но отдельные инциденты происходили по всей стране: в штате Качира погиб один человек, происходили стычки на избирательных участках в Каракасе и других городах. Полиция разогнала протест в Катии, традиционном оплоте правящей партии на западе Каракаса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон серьезно обеспокоен тем, что результаты, объявленные избирательным органом, не отражают голоса людей. Орган должен быть независимым, но оппозиция утверждает, что он действует как рычаг правительства Мадуро.

У Каракаса и Вашингтона были враждебные отношения, восходящие к эпохе левого популиста Уго Чавеса. Мадуро — 61-летний бывший водитель автобуса и министр иностранных дел — вступил в должность после смерти Чавеса в 2013 году, а его переизбрание в 2018 году считается мошенничеством Соединенными Штатами и другими странами, которые называют его диктатором.

Мадуро стал свидетелем экономического коллапса, миграции примерно трети населения и резкого ухудшения дипломатических отношений, что увенчалось санкциями, введенными Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами, которые парализовали и без того находившуюся в затруднительном положении нефтяную промышленность.

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал официальные результаты выборов мошенничеством, в Коста-Рике и Перу не приняли, так же как и в Чили, где официальные власти заявили, что не примут никаких результатов, которые не поддаются проверке.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что должны быть представлены данные со всех избирательных участков, чтобы гарантировать полностью проверяемые результаты.

Однако с победой Николаса Мадуро уже поздравили Россия, Куба, Гондурас и Боливия. "Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле", — сказал президент Владимир Путин, поздравляя Мадуро.

Николас Мадуро Фото: Getty Images

Напомним, в начале 2024 года Фокус опубликовал материал в котором попытался спрогнозировать, где еще в мире могут произойти вооруженные конфликты. Так, согласно мнениям экспертов, Венесуэла может начать войну с соседней Гайаной. Этот конфликт был заморожен 150 лет, но все может измениться.