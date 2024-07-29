У Венесуелі і Мадуро, і лідер опозиції одночасно заявили про перемогу на виборах

Опозиціонер Едмундо Гонсалес заявив, що під час голосування фіксувалися порушення. Утім, він не закликає виходити на вулиці або вдаватися до насильства.

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Президент Ніколас Мадуро і його суперник від опозиції Едмундо Гонсалес у понеділок заявили про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, в той час як Вашингтон та інші іноземні уряди ставлять під сумнів офіційні результати, що дали можливість чинному президенту залишитися при владі. Про це повідомляє Reuters.

Одразу після опівночі національний виборчий орган повідомив 29 липня, що Мадуро переміг на президентських виборах, і йде на третій термін, набравши 51% голосів, — результат, який продовжить майже 25-річне правління соціалістів.

Однак незалежні екзит-поли вказали на велику перемогу опозиції після бурхливих демонстрацій підтримки Едмундо Гонсалеса і лідера опозиції Марії Коріни Мачадо під час передвиборчої кампанії.

Едмундо Гонсалес і Марія Коріна Мачадо

Гонсалес набрав 70% голосів, уже заявила Мачадо, якій було заборонено обіймати державні посади внаслідок рішення, яке вона вважає несправедливим.

Гонсалес повідомив прихильникам, що в день голосування було порушено правила.

"Наше послання про примирення і мирні зміни, як і раніше, актуальне... наша боротьба триває, і ми не заспокоїмося, доки волю народу Венесуели не буде дотримано", — сказав він.

Наразі не зрозуміло, яким саме буде наступний крок опозиції. Гонсалес також заявив, що не закликає прихильників виходити на вулиці або здійснювати будь-які акти насильства.

Але окремі інциденти відбувалися по всій країні: у штаті Качіра загинула одна людина, відбувалися сутички на виборчих дільницях у Каракасі та інших містах. Поліція розігнала протест у Катії, традиційному оплоті правлячої партії на заході Каракаса.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон серйозно стурбований тим, що результати, оголошені виборчим органом, не відображають голоси людей. Орган має бути незалежним, але опозиція стверджує, що він діє як важіль уряду Мадуро.

У Каракаса і Вашингтона були ворожі відносини, які сягають епохи лівого популіста Уго Чавеса. Мадуро — 61-річний колишній водій автобуса і міністр закордонних справ — обійняв посаду після смерті Чавеса 2013 року, а його переобрання 2018 року вважається шахрайством Сполученими Штатами та іншими країнами, які називають його диктатором.

Мадуро став свідком економічного колапсу, міграції приблизно третини населення і різкого погіршення дипломатичних відносин, що увінчалося санкціями, запровадженими Сполученими Штатами, Європейським союзом та іншими країнами, які паралізували нафтову промисловість, яка й так перебувала в скрутному становищі.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав офіційні результати виборів шахрайством, у Коста-Ріці та Перу не ухвалили, так само як і в Чилі, де офіційна влада заявила, що не ухвалюватиме жодних результатів, які не піддаються перевірці.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що мають бути подані дані з усіх виборчих дільниць, щоб гарантувати результати, які можна повністю перевірити.

Однак із перемогою Ніколаса Мадуро вже привітали Росія, Куба, Гондурас і Болівія. "Пам'ятайте, що ви завжди бажаний гість на російській землі", — сказав президент Володимир Путін, вітаючи Мадуро.

Ніколас Мадуро Фото: Getty Images

Нагадаємо, на початку 2024 року Фокус опублікував матеріал, у якому спробував спрогнозувати, де ще у світі можуть статися збройні конфлікти. Так, згідно з думками експертів, Венесуела може почати війну із сусідньою Гайаною. Цей конфлікт був заморожений 150 років, але все може змінитися.