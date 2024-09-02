США заарештували літак президента Венесуели Мадуро (відео)

За інформацією журналістів, літак оцінюється в 13 млн доларів. Президент Венесуели використовував його для державних візитів по всьому світу.

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США конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Його переправили до Флориди, повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

Ця подія означає ескалацію у відносинах між двома країнами. Ситуація у Венесуелі вплинула на політику США, оскільки мільйони людей залишають країну — багато з них вирішили мігрувати до кордону США та Мексики.

США дійшли висновку, що купівля літака була порушенням американських санкцій. За словами офіційних осіб, літак є венесуельським еквівалентом Air Force One (борту номер один), а Мадуро використовував його для державних візитів у всьому світі. Вартість літака оцінюється приблизно в 13 млн доларів. Останнім часом він перебував у Домініканській республіці.

"Арешт літака глави іноземної держави — нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США", — заявив один з американських чиновників виданню.

Нагадаємо, в липні поточного року в Венесуелі відбулись президентські вибори. 29 липня національний виборчий орган повідомив, що Ніколас Мадуро переміг на президентських виборах і йде на третій термін, набравши 51% голосів. Його суперник Едмундо Гонсалес також повідомив про свою перемогу, заявивши, що результати виборів було сфальсифіковано. Вашингтон та інші іноземні уряди теж поставили під сумнів офіційні результати. Це дало можливість чинному президенту залишитися при владі.

Жителі країни вийшли на безстрокові протести. У столицю Венесуели Каракас було введено війська, військові перекрили підступи до президентського палацу Мірафлорес.