Громадяни США та Колумбії затримані у Венесуелі за підозрою у тому, що вони борються з режимом чинного президента Ніколаса Мадуро. Крім того, арештували "найманців з України", громадянство яких не вказано.

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Влада Венесуели арештували сімох осіб, громадян інших країн, через загрозу інавгурації Ніколаса Мадуро, який іде на третій президентський термін. Серед затриманих є, ймовірно, люди, які воювали в Україні в Іноземному легіоні. Про "небезпечних найманців", затриманих у Венесуелі, написало агентство Reuters.

Агентство повідомило про заяву Мадуро, яка пролунала під час виступу в прямому ефірі державного телебачення Венесуели. Очільник південноамериканської країни заявив, що спецслужби затримали сімох найманців, які планували завадити інавгурації, призначеній на 10 січня. Серед них троє — учасники війни в Україні. Інші члени групи — двоє громадян США, які мали "дуже високий рівень" підготовки, та двоє громадян Колумбії — "кілерів". Якихось подробиць затримання та можливого нападу політик не оприлюднив, зауважило Reuters.

"Тільки сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, у тому числі двох важливих найманців із Сполучених Штатів", — сказав Мадуро.

У статті також пояснили, що звернулись за коментарями до Держдепу США, МЗС Колумбії, але відповіді поки що не було. На ресурсах МЗС України на момент публікації новини також не повідомляли про інцидент. Про можливе затримання бійців не писали в Telegram-каналі Іноземного легіону, який воює у складі Сил оборони України.

Мадуро і події у Венесуелі

Зазначимо, у липні 2023 року в Венесуелі відбулись президентські вибори, і виборча комісія заявила про перемогу чинного голови держави Ніколаса Мадуро. При цьому міжнародні спостерігачі говорили про численні порушення і низка країн, серед них і США, і Україна, не визнали результатів волевиявлення. При цьому Мадуро — 62-річний політик, який перебуває при владі третій термін поспіль, починаючи з 2013 року. За час його правління економічна та політична ситуація в країні не покращилась. Наприклад, Фокус писав, як в країні створили "воєнний комунізм", а восени 2023 року Венесуела заявила про готовність анексувати провінцію сусідньої країни Гаяни.

Восени 2024 року Мадуро оголосив про подарунок, який він підготував президенту РФ Володимиру Путіну. Як з'ясувалось, венесуельська влада затримала двох громадян, які воювали в Україні на боці Сил оборони, та передала їх росіянам.

Нагадуємо, у листопаді 2024 року Ніколас Мадуро порівняв Путіна з "зіркою" і назвав футболіста, на якого росіянин начебто схожий.