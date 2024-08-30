Подарунок Мадуро: колумбійців, які воювали за Україну, передали Москві, — Politico (фото, відео)

Колумбійці, які приєдналися до Інтернаціонального легіону України влітку 2023 року, тепер перебувають у московському слідчому ізоляторі. Екстрадиції до РФ передував арешт у Каракасі. В аеропорті вони привернули увагу тим, що були в уніформі української армії.

Related video

Служба безпеки Росії в п'ятницю заявила, що затримала двох громадян Колумбії за те, що ті воювали на боці України. Це перший подібний випадок від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Про це пише американське видання Politico.

Мета такої екстрадиції, ймовірно, в тому, щоб залякати інших іноземців, які роздумують над тим, щоб вступити до Збройних сил України, а також наголосити на двосторонніх союзних відносинах РФ із такими країнами, як Венесуела.

Александер Анте і Хосе Арон Медіна перебували в Інтернаціональний легіон України влітку 2023 року, про це пише колумбійське видання El Tiempo та інші іспаномовні ЗМІ.

За словами журналістів, у середині липня чоловіків затримали венесуельські правоохоронні органи дорогою додому під час зупинки в Каракасі, потім їх екстрадували до РФ.

Хосе Арон Медіна

Хосе Арон Медіна

За словами Астрід Медіни, сестри військовослужбовця, він повертався з Варшави до Мадрида, а звідти до Венесуели. Вже перебуваючи у Венесуелі, він зателефонував родичам і сказав, що скоро має бути вдома. Але так і не дістався.

За словами жінки, 24 липня вдалося зв'язатися зі знайомим Хосе Арона — поліціянтом із Венесуели.

Журналісти надалі з'ясували, що колумбійця, який воював за Україну, затримала венесуельські правоохоронці. Повідомляється, що колишні бійці Інтернаціонального легіону привернули увагу тим, що були в уніформі української армії.

Повідомляється, що цей випадок не перший. Кілька місяців тому подібне вже відбувалося з колумбійцем з Медельїна та двома дівчатами, одна з них — журналістка, інша теж була на війні. Згодом журналістку звільнили, але не іншу дівчину, бо "її затримало російське посольство та відвезло до цієї країни".

За словами сестри Хосе Арона, минулого року він отримав листа з України про зарахування до ЗСУ. Але згодом вирішив повернутись.

"Він прийняв рішення поїхати туди, щоб подивитися, що там відбувається — пережив багато важких моментів, у які прийняв рішення їхати назад, тому що вся ситуація була досить складною. Багато смертей, багато ситуацій, які він пережив, тому що він має дружину та дітей", — зазначила Астрід Медіна.

Тепер дружина військовослужбовця Сьєло Пас намагається повернути кохану людину додому.

Родина чекала та спеціально підготувалася до повернення батька

Екстрадиція бійців Інтернаціонального легіону з Венесуели до Москви

У заяві ФСБ згадувалося про те, що у них було виявлено документи, які нібито "підтверджують незаконну діяльність", а також уніформу батальйону "Карпатська січ".

Скріншот публікації на сайті ФСБ

Наразі вони перебувають у попередньому ув'язненні в московському слідчому ізоляторі "Лефортово" за звинуваченням в участі в найманстві, що в Росії карається максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ФСБ також опублікувало відео, на якому громадян Колумбії ведуть коридором з опущеними головами, й вони представляються на камеру, імовірно, під тиском

Тим часом, зазначає американське видання, РФ сама активно вербує найманців за кордоном для власних військових дій проти України, зокрема на Кубі та в Індії. Обіцяють зарплату і швидке отримання російського громадянства.

Нагадаємо, що уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець попередив про нову схему шахраїв, які вимагають гроші від родичів військовополонених.

Раніше Фокус у своєму матеріалі з'ясував, що військові думають про становище на Донбасі. Пастка під Покровськом чи "здача" Донбасу?