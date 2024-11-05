Вибори в США: Вашингтон готується до "бурхливої ночі" та можливих бунтів (відео, фото)

У США пам'ятають про заворушення, які стались під Білим Домом майже чотири роки тому, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій. Щоб такого не повторилось, працює поліція та місцева влада в окрузі Колумбія, в якому розташована столиця Вашингтон.

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На центральній вулиці Вашингтона, Пенсільванія-авеню, закрились ресторани та офісні центри, а поліція вийшла на цілодобове чергування. Власники деяких закладів захистили дерев'яними щитами вікна та двері. Університет, в якому навчалась кандидатка на посаду президента Камала Гарріс, оточили металевим парканом та патрульними машинами. Про деталі підготовки округу Колумбія до можливих заворушень в день виборів у США 5 листопада написало видання Deutsche Welle.

Журналісти розповіли про заяву представників місцевої влади, які запевнили, що будуть цього разу готові до можливих заворушень. Заколотники та порушники закону не застануть їх зненацька, як у січні 2021, коли прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій, сказали чиновники. Правоохоронці пообіцяли, що будуть у стані підвищеної готовності протягом тижня, коли відбудеться голосування та підрахунок голосів. В окрузі Колумбія, в якому розташоване місто Вашингтон, перебуватимуть 3 300 офіцерів поліції, які відпрацьовуватимуть 12-годинні зміни (площа округу — 2,2 тис. кв. км, площа столиці 180 кв. км).

"[Офіцери працюватимуть], щоб забезпечити достатню кількість офіцерів на вулицях і в кожному куточку округу. Ми підготували, щоб гарантувати безпеку жителів під час виборів та інавгурації. Насильство чи руйнування не допускатимуться", — навели журналісти слова начальниці поліції Памели Сміт та члена ради округу, демократа Брук Пінто.

У соцмережі X (Twitter) можна побачити, як до виборів готуються власники магазинів та офісних будівель — вони забили щитами вікна, вітрини та двері, забарикадували під'їзні шляхи. Заходами безпеки турбуються, в основному, на Пенсильванія-авеню — на цій вулиці стоїть Білий дім.

Вибори в США - щити на вулицях Вашингтона 5 листопада Фото: X (Twitter) Вибори в США - ресторани заклились щитами 5 листопада Фото: X (Twitter)

На вулицях стало менше людей та автомобілів, школярів та студентів перевели на дистанційне навчання, бари та ресторани не працюють, ідеться у статті. Крім того, особливі заходи безпеки вживали біля Howard University — університету, в якому здобувала освіту кандидатка на посаду президента Камала Гарріс. Саме в цій будівлі вона перебуватиме протягом голосування 5 листопада, пояснили журналісти. Під парканом закладу встановили загороджувальні засоби, додаткові металеві паркани, поруч чергують патрульні машини поліції.

Вибори в США - як готується університет у Вашинштоні Фото: DW

Журналісти поспілкувались з кількома перехожими та поцікавились їхньою думкою щодо можливих заворушень. Одна зі співрозмовниць пояснила, що дійсно побоюється насильства, але сподівається, що все буде добре. Тим часом зовсім поруч, на 14 авеню, щитів та загороджень немає, зауважується у статті. Також пояснюється, що день виборів кандидат Республіканської партії Дональд Трамп проведе у маєтку в Вест-Палм-Біч, Флорида. DW не інформувало, чи є у політика, на якого вчинили три замахи, додаткова федеральна охорона.

Вибори в США 5 листопада — деталі

Зазначимо, Фокус розповів особливості виборів у США, коли ім'я наступного президента встановлюється не прямим голосуванням громадян, а після голосування колегії виборщиків. Виборщики представляють 50 штатів і зобов'язані голосувати за того кандидата, який набрав більшість. У 2020 році демократка Гілларі Клінтон набрала на 3 млн голосів більше, ніж її суперник, республіканець Дональд Трамп. За підсумками голосування виборщиків президентом став саме республіканець.

У 2020 році Трамп програв вибори: того року переміг нинішній президент Джо Байден. 5 січня 2021 року, перед інавгурацією, прихильники республіканця захопили Капітолій і вимагали не визнавати результати виборів, оскільки вони їм не сподобались. Спецслужби впорались з заколотниками: п'ятеро людей загинуло, відкрили 160 справ, 80 осіб арештовано, провели розслідування щодо можливої участі Трапа в організації зворушень.

Нагадуємо, зранку 5 листопада у мережі опублікували перші результати голосування на виборах США.