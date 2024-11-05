В США голосили перші результати виборів президента: хто переміг

У голосуванні, яке відбулось у населеному пункті поблизу кордону з Канадою, взяли участь чотири республіканці та два незалежні виборці. Камала Гарріс і Дональд Трамп отримали по три голоси.

Related video

У невеликому американському містечку Діксвілл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, яке розташоване поблизу кордону з Канадою, вже оголосили перші результати виборів президента США. Голоси шістьох місцевих виборців розділилися: по три голоси отримали Камала Гарріс і Дональд Трамп. Це стало символічним початком виборчого процесу в країні, де дільниці відкрилися відразу після півночі за східним часом, пише CNN.

На голосування прийшли чотири виборці, афілійовані з Республіканською партією, а також двоє незалежних, які не підтримують жодну з партій. Діксвілл-Нотч традиційно першим оголошує свої результати, що завжди привертає увагу до цієї громади.

За традицією з 1960 року, всі виборці Діксвілл-Нотча збираються в готелі Balsams і опівночі таємно голосують. Виборча дільниця майже одразу закривається для підрахунку голосів.

Вибори у США 2024 — що відомо

Основне голосування на президентських виборах США заплановане на 5 листопада. Держава обирає 47-го президента.

На початку перегонів, на пост президента висувався чинний президент, Джо Байден, який мав би стати кандидатом від Демократичної партії. Однак 21 липня він зняв свою кандидатуру та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Дональд Трамп — кандидат у президенти США від Республіканської партії, попередник Джо Байдена, який програв йому на виборах 2020 року.

Останні опитування показують неоднозначні результати: згідно з Times/YouGov, Гарріс випереджає Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються. Водночас дослідження New York Times свідчить про відсутність переконливої переваги в обох кандидатів у "хитких" регіонах.

Нагадаємо, Фокус зібрав аналітику, яку публікували американські медіа та аналітичні центри напередодні виборів у США.