В США озвучили первые результаты выборов президента: кто победил

В голосовании, которое состоялось в населенном пункте вблизи границы с Канадой, приняли участие четыре республиканца и два независимых избирателя. Камала Харрис и Дональд Трамп получили по три голоса.

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В небольшом американском городке Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гемпшир, который расположен вблизи границы с Канадой, уже объявили первые результаты выборов президента США. Голоса шестерых местных избирателей разделились: по три голоса получили Камала Харрис и Дональд Трамп. Это стало символическим началом избирательного процесса в стране, где участки открылись сразу после полуночи по восточному времени, пишет CNN.

На голосование пришли четыре избирателя, аффилированные с Республиканской партией, а также двое независимых, которые не поддерживают ни одну из партий. Диксвилл-Нотч традиционно первым объявляет свои результаты, что всегда привлекает внимание к этой общине.

По традиции с 1960 года, все избиратели Диксвилл-Нотча собираются в отеле Balsams и в полночь тайно голосуют. Избирательный участок почти сразу закрывается для подсчета голосов.

Выборы в США 2024 — что известно

Основное голосование на президентских выборах США запланировано на 5 ноября. Государство выбирает 47-го президента.

В начале гонки, на пост президента выдвигался действующий президент, Джо Байден, который должен был бы стать кандидатом от Демократической партии. Однако 21 июля он снял свою кандидатуру и поддержал вице-президента Камалу Харрис.

Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии, предшественник Джо Байдена, который проиграл ему на выборах 2020 года.

Последние опросы показывают неоднозначные результаты: согласно Times/YouGov, Харрис опережает Трампа в четырех из семи колеблющихся штатов. В то же время исследование New York Times свидетельствует об отсутствии убедительного преимущества у обоих кандидатов в "шатких" регионах.

Напомним, Фокус собрал аналитику, которую публиковали американские медиа и аналитические центры накануне выборов в США.