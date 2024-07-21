Байден поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов (скриншот)

После снятия с предвыборной гонки президент США поддержал новую кандидатуру от демократов — нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Согласно предварительным соцопросам, Харрис проигрывает Дональду Трампу несколько процентов голосов.

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Президент США Джо Байден, объявивший о выходе из президентской гонки, предложил выдвинуть вице-президента США Камалу Харрис на пост президента. Об этом он написал в соцсети Х (ранее — Twitter).

"Дорогие друзья-демократы, я решил не принимать участие в президентской гонке и сосредоточить всю свою энергию на исполнении обязанностей президента… Моим самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис вице-президентом. Это было лучшее решение, а сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуры Камалы от нашей партии в 2024 году", — подчеркнул Байден.

При этом президент призвал демократов "объединиться и победить республиканца Дональда Трампа".

Камала Харрис проигрывает Дональду Трампу 3% голосов согласно данным опроса YouGov/CBS News по состоянию на 18 июля.

Напомним, Джо Байден решил сняться с выборов президента США вечером 21 июля по украинскому времени. Вероятно, это произошло под давлением многих сторонников Демократической партии.

Накануне у Байдена обнаружили коронавирус, американский лидер получил первую дозу противовирусного препарата "Паксловид".