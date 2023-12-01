Захист політика наполягав на тому, що колишній президент мав так званий абсолютний імунітет, але суд не погодився з цими аргументами.

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У п'ятницю, 1 грудня, Федеральний апеляційний суд США ухвалив постанову, яка надає можливість притягти до відповідальності Дональда Трампа, колишнього президента країни, у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє The Washington Post.

Таке рішення здатне розпочати низку цивільних позовів проти нього. Провадження стосується позову близько десятка законодавців-демократів та двох офіцерів поліції Капітолія. Ще у 2021 році вони подали проти американського політика позов, звинувативши колишнього керівника США в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.

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Закон, який фігурує в позові, ухвалили після Громадянської війни у США. Він стосувався боротьби з насильством Ку-клукс-клану – рухом за вищість білої раси. Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь у штурмі Капітолія.

Захист політика наполягав на тому, що президент мав так званий абсолютний імунітет. Це, за їхніми словами, дозволяло уникнути відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків. Трамп "не встановив", як визначили судді, свого права на імунітет у тому випадку.

Штурм Капітолія та справа проти Трампа

Суд у серпні експрезиденту США Дональду Трампу обрав запобіжний захід. Він не визнав своєї провини у провадженні стосовно штурму Капітолія. Після судового засідання він назвав висунуте йому обвинувачення "переслідуванням" і сказав, що це "дуже сумний день для Америки".

Політику висунули обвинувачення за чотирма пунктами у зв'язку з його спробами залишитися при владі після поразки на виборах 2020 року. Бізнесмен не визнав своєї провини за жодним із пунктів.

Нагадаємо, експерт розповів про військові плани очільника Кремля Володимира Путіна. Президент РФ, як зазначив ветеран російсько-української війни Євген Дикий, Росія має намір оборонятися до 2025 року і дочекатися обрання Трампа.